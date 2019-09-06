Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел

06 сентября 2019, 13:07

Подразделения вооруженных сил Армении 21 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября Азербайджан зафиксировал 22 обстрела в приграничных районах.

С 5 по 6 сентября подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара Газахского района и Асрик Джырдахан Товузского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 13.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".