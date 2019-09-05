Артиллерийское орудие армии Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=22377

05 сентября 2019, 09:37

Азербайджан зафиксировал 22 обстрела в приграничных районах

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в трех селах, граничащих с Арменией районов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября Азербайджан заявил об обстрелах трех сел в зоне конфликта, насчитав 23 нарушения режима прекращения огня за сутки. Нагорный Карабах 31 августа заявил о 70 обстрелах своих позиций за неделю.

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Лавров и Алиев заявили о необходимости мирно решить карабахский конфликт".

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