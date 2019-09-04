Азербайджан заявил об обстрелах трех сел в зоне конфликта

04 сентября 2019, 08:41

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничных селах, были обстреляны за сутки 23 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Азербайджан сообщил о 24 обстрелах своих позиций в зоне конфликта, днем ранее – о 22 обстрелах. Нагорный Карабах 31 августа насчитал 70 обстрелов своих позиций за неделю.

Режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 23 раза, позиции азербайджанской армии были обстреляны в том числе в селах Мезем, Агбулаг и Заманлы, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", отмечается в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это сообщение.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".