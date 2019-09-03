03 сентября 2019, 09:23

Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 24 раза за сутки, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта. 

Со 2 по 3 сентября режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 24 раза, под огонь попали азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым в Газахском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь велся со стороны Армении, а также территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.

Минобороны  Армении и Нагорного Карабаха на 9.00 мск сегодня не прокомментировали это сообщение на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, которое фактически не остановило противостояния сторон, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировали ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана информировало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Лавров и Алиев заявили о необходимости мирно решить карабахский конфликт", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

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