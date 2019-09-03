Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села

03 сентября 2019, 09:23

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 24 раза за сутки, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта.

Со 2 по 3 сентября режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 24 раза, под огонь попали азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым в Газахском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь велся со стороны Армении, а также территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.