03 сентября 2019, 09:23
Азербайджан сообщил об обстреле приграничного села
Позиции азербайджанской армии были обстреляны 24 раза за сутки, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 1 сентября Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта.
Со 2 по 3 сентября режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 24 раза, под огонь попали азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым в Газахском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь велся со стороны Армении, а также территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.
Минобороны Армении и Нагорного Карабаха на 9.00 мск сегодня не прокомментировали это сообщение на своих сайтах.
В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, которое фактически не остановило противостояния сторон, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировали ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана информировало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.
Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".