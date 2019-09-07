07 сентября 2019, 15:36

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 110 обстрелах за неделю

Азербайджанские подразделения за первую неделю сентября сделали более 700 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что с 25 по 31 августа Нагорный Карабах зафиксировал 120 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.

"В период с 1 по 7 сентября на линии соприкосновения арцахских (нагорно-карабахских. - Прим. "Кавказского узла") и азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня более 110 раз, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия около 700 выстрелов по армянским боевым постам", - передал сегодня корреспондент "Кавказского узла" заявление министерства обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана, по состоянию на 15.36 мск 7 сентября, не отреагировало на это заявление на своем сайте. При этом азербайджанская сторона в течение того же периода, с 1 по 7 сентября, ежедневно информировала об обстрелах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. По подсчетам "Кавказского узла", всего за неделю Азербайджан насчитал 156 таких случаев. Только за минувшие с утра 6 сентября сутки, по данным ведомства, позиции Азербайджана были обстреляны 20 раз.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта, не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

"Кавказский узел" размещает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Новый статус-кво в Карабахе закладывает основу для возобновления конфликта", "Армения признала гибель 18 своих военнослужащих", "Азербайджан сообщил о гибели шести мирных жителей".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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