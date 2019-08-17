17 августа 2019, 14:23
Нагорный Карабах насчитал свыше 120 обстрелов за неделю
Азербайджан более 120 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения за неделю, сообщило сегодня министерство обороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", к 10 августа Нагорный Карабах насчитал 65 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю. Азербайджанское оборонное ведомство при этом ежедневно публиковало подсчеты по нарушениям режима перемирия. Сегодня Азербайджан обвинил Армению в 21 обстреле.
"В период с 11 по 17 августа азербайджанская сторона более 120 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана. Было произведено порядка 2300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".
После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"