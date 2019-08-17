Нагорный Карабах насчитал свыше 120 обстрелов за неделю

17 августа 2019, 14:23

Азербайджан более 120 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения за неделю, сообщило сегодня министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к 10 августа Нагорный Карабах насчитал 65 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю. Азербайджанское оборонное ведомство при этом ежедневно публиковало подсчеты по нарушениям режима перемирия. Сегодня Азербайджан обвинил Армению в 21 обстреле.

"В период с 11 по 17 августа азербайджанская сторона более 120 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана. Было произведено порядка 2300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".