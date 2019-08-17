17 августа 2019, 09:55

Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении 21 раз нарушили режим прекращения огня, используя снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа Азербайджан также заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта, насчитав 22 нарушения режима прекращения огня за сутки.

С 1 по 17 августа подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Коханеби Агбулаг, Гаралар Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Военные эксперты предупредили об опасности эскалации карабахского конфликта", "Переход Газаряна в Азербайджан вызвал вопросы к карабахским офицерам", "Азербайджан насчитал 20 обстрелов за сутки".

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