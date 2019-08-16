На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

16 августа 2019, 09:19

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам 22 раза за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа Азербайджан насчитал 20 обстрелов за сутки. Оборонное ведомство страны заявило, что позиции военнослужащих были обстреляны со стороны сел, которые Азербайджан считает оккупированными.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли Газахского района, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.15 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан отчитался о контроле над новой территорией на границе с Арменией", "Следком Армении опроверг версию Азербайджана о побоях на теле Газаряна", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта".

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