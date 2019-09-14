14 сентября 2019, 15:17

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 95 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 7 по 14 сентября сделали более 650 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 1 по 7 сентября Нагорный Карабах насчитал 110 случаев нарушения перемирия азербайджанскими военными.

"В период с 8 по 14 сентября азербайджанская сторона более 95 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, в ходе которого было произведено порядка 650 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций", - передал сегодня корреспондент "Кавказского узла" заявление министерства обороны Нагорного Карабаха.

В сообщении утверждается, что Армия обороны, со своей стороны, следует режиму прекращения огня.

Министерство обороны Азербайджана, по состоянию на 15.17 мск 14 сентября, не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ведомство в течение недели с 7 по 14 сентября ежедневно информировало об обстрелах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. Только за минувшие с утра 13 сентября сутки позиции Азербайджана подверглись обстрелу 20 раз, утверждает Минобороны Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Одиночные выстрелы в зоне конфликта Минобороны Азербайджана фиксировало с 20 июня по 17 июля 2019 года.

"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Заявления сторон карабахского конфликта не позволяют установить инициаторов сегодняшней эскалации", "Добровольцы из Степанакерта отправились на границу", "Заявления сторон карабахского конфликта не позволяют установить инициаторов сегодняшней эскалации".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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