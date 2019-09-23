Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел

23 сентября 2019, 08:56

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 22 раза, под огонь попали села в приграничных районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки.

С 22 по 23 сентября режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 22 раза, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции в селе Ашагы Аскипара в Газахском районе, в селах Коханеби и Агбулаг в Товузском районе, в селe Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

В частности, обстрелы велись с позиций, расположенных "в селе Воскеван Ноемберянского района, в селe Чинари Бердского района", говорится в сообщении министерства. Обстрелы также велись с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", уточнило минобороны.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.