Азербайджанские вооруженные силы. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

23 сентября 2019, 08:56

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 22 раза, под огонь попали села в приграничных районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки.

С 22 по 23 сентября режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 22 раза, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции в селе Ашагы Аскипара в Газахском районе, в селах Коханеби и Агбулаг в Товузском районе, в селe Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

В частности, обстрелы велись с позиций, расположенных "в селе Воскеван Ноемберянского района, в селe Чинари Бердского района", говорится в сообщении министерства. Обстрелы также велись с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", уточнило минобороны.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.45 мск сегодня не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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