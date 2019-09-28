Военнослужащий погиб в Нагорном Карабахе

28 сентября 2019, 11:40

Солдат Армии обороны Нагорного Карабаха Арман Левонян погиб от огнестрельного ранения, полученного при невыясненных обстоятельствах, сообщило сегодня министерство обороны.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в 06.50 по местному времени (05.50 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в северном направлении.

"При пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха 1999 года рождения Арман Арменович Левонян. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие", - говорится в сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в июле Генпрокуратура Армении сообщила, что в первом полугодии 2019 года в Вооруженных силах Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха были зафиксированы 29 случаев гибели военнослужащих. С несением службы связаны только 11 смертей из 29. За аналогичный период 2018 года был зафиксирован 31 случай гибели военнослужащих, из них с несением службы были связаны 19, проинформировало ведомство.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня, Азербайджан констатировал почти полное прекращение обстрелов, однако Минобороны Нагорного Карабаха продолжает их фиксировать.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".