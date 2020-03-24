Коллеги Николая Кузичкина попросили освободить его

24 марта 2020, 05:51

Сотрудники Сочинского концертно-филармонического объединения написали ходатайство с просьбой освободить их коллегу, Свидетеля Иеговы* Николая Кузичкина из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта суд в Сочи продлил арест 69-летнему Свидетелю Иеговы* Николай Кузичкину до 24 мая.

Жители Адлера Николай Кузичкин и Вячеслав Попов находятся под арестом с 10 октября 2019 года. По версии следствия, они в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Жены обоих верующих жалуются на запрет свиданий и частые этапирования их мужей из Армавира в Сочи и обратно. Этапирование плохо сказывается на состоянии Кузичкина, у которого, со слов его жены, есть ряд серьезных заболеваний.

Жена Николая Кузичкина Ольга Чехова рассказала 23 марта корреспонденту "Кавказского узла", что она лично передала ходатайство коллег мужа по месту работы. После суда, по словам Чеховой, адвокат по назначению Людмила Морозова уведомила ее, что "ходатайство было передано судье, который приобщил его к делу".

Ольга Чехова передала корреспонденту ходатайство за подписью исполняющего обязанности генерального директора Муниципального унитарного предприятия "Сочинское концертно-филармоническое объединение" Владимира Кузнецова и председателя профсоюзного комитета А. Сосунова. Они от имени коллектива объединения обратились к суду с просьбой "об освобождении от дальнейшего пребывания под стражей Кузичкина Николая", который работает настройщиком пианино и роялей.

В ходатайстве, в частности, сказано, что Николай Кузичкин состоит в штате объединения более двадцати лет с 1998 года.

"Высокопрофессиональное мастерство настройщика позволяло поддерживать инструменты зимнего театра и зала органной и камерной музыки в хорошем рабочем состоянии. Постоянные ремонтные мероприятия, подготовка инструментов к концертам, настройка, интонировка, профилактика, а также своевременная замена износившихся узлов и частей, проводимые Кузичкиным, вызывают заслуженные похвалы профессионалов во время проведения в Сочи статусных международных фестивалей [...] Как мастер-настройщик роялей и пианино, Кузичкин постоянно работает над повышением своей квалификации. Он неоднократно проходил стажировки, совершенствовал свой профессиональный уровень в центре «Ямаха Мьюзик» в Москве, получив соответствующий сертификат. С октября 2004 года он является членом Ассоциации фортепианных мастеров России и Союза Европейской Ассоциации фортепианных мастеров "Европианино", - говорится в ходатайстве.

Авторы ходатайства отметили, что Николай Кузичкин настраивал музыкальные инструменты во время проведения знаковых мероприятий. "Среди таковых следует отметить культурную программу Олимпийских игр 2014 года, Всемирные хоровые игры, Международные экономические форумы, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, в том числе Кузичкин регулярно обслуживал концертный рояль в официальной резиденции президента Российской Федерации «Бочаров ручей»", - говорится в ходатайстве.

Коллеги Кузичкина отмечают, что после его ареста "все концертные рояли Сочинской филармонии (12 инструментов) остались без соответствующего ухода профессионального настройщика, а музыкальные инструменты многомиллионной стоимости без регулярного обслуживания теряют свою функциональную концертную форму".

В ходатайстве также отмечается, что "в течение четырех месяцев Сочинская филармония испытывает значительные трудности в проведении концертных вечеров и музыкальных абонементов для детей и юношества, особенно в сложной ситуации находятся солисты-пианисты, приезжающие в Сочи с гастрольными выступлениями на сцене зимнего театра и зала органной и камерной музыки".

Кузичкин в ходатайстве характеризуется как пунктуальный и добросовестный работник. "В общении с коллегами в трудовом коллективе Кузичкин зарекомендовал себя бесконфликтным, корректным, доброжелательным человеком", - также говорится в документе.

"Суд принял ходатайство коллег Николая Кузичкина "к сведению", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" по телефону сотрудник канцелярии по уголовным делам суда Центрального района Сочи.

Супруга Кузичкина пожаловалась на проволочки с обследованием мужа

Бывший адвокат Кузичкина Сергей Яновский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он неоднократно подавал ходатайства обследовать своего подзащитного в онкологическом центре, как и адвокат Антон Богданов.

"Мне известно, что он, также, как сам Кузичкин, подавал ходатайство об обследовании своего подзащитного, и оно было назначено, но по требованию следователя обвиняемые Кузичкин и Попов были вторично доставлены в Сочи", - рассказал Яновский, добавив, что в первый раз из привезли в Сочи с 6 по 11 марта, а затем - с 18 по 24 марта.

"На мой взгляд, пожилого человека можно было и не транспортировать с его заболеваниями дважды в столыпинских вагонах и дать возможность пройти обследование в больнице, как и было намечено. Но теперь назначенное ранее обследование было отменено. И по словам следователя, когда я спросил его о судьбе Кузичкина, он мне ответил во время продления стражи Вячеславу Попову, что направил свое ходатайство на обследование обвиняемого Кузичкина в СИЗО Армавира в санчасть. Если это ходатайство дошло до адресата, то хочется надеяться, что до конца месяца Николай Николаевич будет доставлен в больницу для постановки диагноза и лечения", - рассказал Яновский.

Супруга Кузичкина Ольга Чехова подтвердила, что ходатайства об обследовании мужа подавались неоднократно, но он пока так и не был обследован

"Из писем, которые мне присылает супруг, знаю, как ему тяжело переносить этот столыпинский вагон, где постоянно накурено, людей столько, что невозможно прилечь. Да и сидеть приходится в тесноте. В туалет сложно попасть. И всегда его привозят еле живого. Пока он отойдет, его опять везут назад в Армавир, и опять он отходит там несколько дней. Я и супруг воспринимаем это как издевательство", - отметила она.

Она также пожаловалась, что так и не смогла добиться свидания с мужем.

По словам представителя независимого объединенного профсоюза врачей и пациентов "Альянс" Ирины Кваско-Алясовой, нахождение Кузичкина в условиях СИЗО в обычной камере недопустимо, потому что этому человеку нужно квалифицированное лечение.

Член Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Светлана Галяпа подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что договор ОНК с заведующим санчастью СИЗО о том, что Кузичкин будет госпитализирован на обследование в Краснодарский онкологический центр до 20 марта, был, но госпитализация не состоялась по решению следователя.

"Договоренность действительно была на 20 марта, но так как отправка (в Сочи) была 17 марта, то об обследовании снова нужно договариваться, но это возможно только по возвращении обвиняемого", - отметила она.

По ее словам, "только начмед СИЗО Армавира должен подать заявку на обследование в онкоцентр".

Ольга Чехова также рассказала, что пожаловалась в прокуратуру на нарушение прав мужа. 20 марта пришел ответ из прокуратуры Армавира, в котором говорится, что нарушений прав не зафиксировано (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Камера, в которой в настоящее время содержится Кузичкин, оборудована необходимыми предметами мебели и быта. В камерном помещении имеется освещение, возможность использования электроприборов, в рабочем состоянии отопление и холодное водоснабжение. Санитарный узел отгорожен и находится удаленно от места приема пищи. Постельное белье и другие предметы личной гигиены выдаются в установленном порядке. Отопление камерных помещений обеспечивается котельной, которая функционирует на территории учреждения в отопительный период времени. Ежедневно производится замер температуры во всех помещениях учреждения, в том числе камерных, которая с учетом изменений окружающего воздуха составляет от 19 до 21 градусов по Цельсию", - говорится, в частности, в ответе прокуратуры.

Ведомство также утверждает, что Кузичкин "получает в полном объеме нормы питания и материально-бытового обеспечения", и "все продукты питания поступают в учреждение с удостоверениями качества, сертификатами, ветеринарными свидетельствами".

"В ходе проведенной проверки не установлено нарушений прав Кузичкина на надлежащее материально-бытовое обеспечение и питание, нарушений норм санитарно-эпидемиологического законодательства не выявлено. Кузичкин направлен для обследования в ГБУЗ Краевой онкологический диспансер № 1 М3 КК, у которого после проведения медицинского освидетельствования онкологических заболеваний, а также заболеваний, препятствующих содержанию в местах лишения свободы, не выявлено, что подтверждено медицинским заключением № 7 от 27.12.2019. Таким образом, оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется", - говорится в ответе за подписью заместителя прокурора Армавира С. Сиверского.

Ольга Чехова отметила, что условия содержания супруга, на которые она просила обратить внимание, касались периода времени до того, как ею была подана жалоба в прокуратуру и ОНК, а после этого мужа перевели в другую камеру с лучшими условиями.

Что касается обследования Кузичкина, то, по словам Чеховой, оно не было полным, так как у него не бралась биопсия, а также не была обследована щитовидная железа.

Министерство юстиции в 2017 году добилось от Верховного суда России решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов на местах вошли в перечень запрещенных организаций. Новости о последствиях этого судебного решения для Свидетелей Иеговы* публикуются "Кавказским узлом" на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". На "Кавказском узле" опубликована также справка "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".