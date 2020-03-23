Соверующие и друзья встречают аплодисментами Николая Кузичкина около суда. Сочи, 23 марта 2020 года. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

23 марта 2020, 19:54

Пожилой Свидетель Иеговы* Николай Кузичкин оставлен под арестом

Суд в Сочи до 24 мая продлил арест 69-летнему Свидетелю Иеговы* Николаю Кузичкину, уже шестой месяц содержащемуся под стражей по обвинению в экстремизме. Около пятидесяти человек около суда аплодисментами поддерживали верующего.

"Кавказский узел" писал, что жители Адлера Николай Кузичкин и Вячеслав Попов находятся под арестом с 10 октября 2019 года. По версии следствия,  они в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Жены обоих верующих жалуются на запрет свиданий и частые этапирования их мужей из Армавира в Сочи и обратно. Этапирование плохо сказывается на состоянии Кузичкина, у которого, со слов его жены, есть ряд серьезных заболеваний.

Министерство юстиции в 2017 году добилось от Верховного суда России решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов на местах вошли в перечень запрещенных организаций. Новости о последствиях этого судебного решения для Свидетелей Иеговы* публикуются "Кавказским узлом" на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". На "Кавказском узле" опубликована также справка "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Суд Центрального района Сочи сегодня по ходатайству следователя продлил срок ареста Николаю Кузичкину еще на два месяца, до 24 мая. Заседание длилось около часа. Из-за мер по защите от коронавируса присутствовать в зале суда было разрешено только непосредственным участникам процесса. Около пятидесяти человек, пришедших поддержать Кузичкина, ожидали решения около здания суда, сообщила корреспондент "Кавказского узла".

На суд, кроме доставленного в автозаке Николая Кузичкина, прибыли следователь, прокурор и адвокат по назначению. Супруга Николая Кузичкина Ольга Чехова смогла увидеть супруга лишь мельком, когда его в наручниках выводили из автозака. Вид у него, по ее оценке, был болезненный.

Когда Кузичкин выходил из автозака, собравшиеся встречали его аплодисментами. То же они делали и при выходе верующего из суда после заседания. Присутствие группы поддержки у суда и аплодисменты поддерживают Николая Кузичкина, выразили надежду его единомышленники.

На продлении ареста верующему настоял следователь Денис Петрунников. Он мотивировал это тем, что 69-летний мужчина "может скрыться от суда и следствия, угрожать свидетелям и продолжить заниматься преступной деятельностью", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Суд продлил арест сочинскому Свидетелю Иеговы* Вячеславу Попову", "Суд отказался освободить дагестанских Свидетелей Иеговы*", "Знакомые волгоградских Свидетелей Иеговы* удивлены их уголовным преследованием".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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