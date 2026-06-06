Бывший министр образования Ашотян арестован в Армении
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Суд в Армении отправил под арест экс-министра образования, зампредседателя Республиканской партии Армена Ашотяна, задержанного по делу об отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Сторонник бывшего президента арестован на фоне отказа РПА от участия в парламентских выборах.
Как писал "Кавказский узел", 5 июня стало известно, что бывший министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян арестован в рамках уголовного расследования, которое проводят сотрудники Антикоррупционного комитета. Бегларян обвинен в отмывании крупных сумм денег и злоупотреблении служебным положением.
Зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян арестован на месяц по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег, сообщает сегодня News.am.
Ашотян - бывший министр образования и науки Армении, он стал одним из высокопоставленных чиновников, в отношении которых Следственный комитет инициировал уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и отмывании денег, пишет "Арменпресс".
В рамках этого дела арестованы также бывший министр обороны Виген Саргсян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян и его сын Артем, а также бывшие ректор и проректор Государственного университета имени Брюсова, информирует издание.
Это позорное решение
Адвокат Ашотяна Тигран Атанесян заявил, что решение суда необоснованно и не содержит достаточной юридической аргументации. "Это позорное решение... Решили арестовать Ашотяна. Нет аргументации. Я не могу работать с таким уровнем юриспруденции, это не юриспруденция", - приводит его слова "Sputnik Армения".
Напомним, Республиканская партия Армении не будет участвовать в выборах "впервые за 36 лет существования партии", заявил в апреле член исполнительного органа РПА Артак Закарян.
Ранее лидер РПА, бывший президент Серж Саргсян объяснил отказ от участия партии в выборах желанием "дать людям возможность трезво, без эмоций выразить свою волю, а другим оппозиционным силам - возможность беспрепятственно воплотить в жизнь свое обещание смены власти посредством выборов".
Выборы в парламент Армении намечены на завтра, 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.
При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.
Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
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