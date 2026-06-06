Бывший министр образования Ашотян арестован в Армении

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Суд в Армении отправил под арест экс-министра образования, зампредседателя Республиканской партии Армена Ашотяна, задержанного по делу об отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Сторонник бывшего президента арестован на фоне отказа РПА от участия в парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня стало известно, что бывший министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян арестован в рамках уголовного расследования, которое проводят сотрудники Антикоррупционного комитета. Бегларян обвинен в отмывании крупных сумм денег и злоупотреблении служебным положением.

Зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян арестован на месяц по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег, сообщает сегодня News.am.

Ашотян - бывший министр образования и науки Армении, он стал одним из высокопоставленных чиновников, в отношении которых Следственный комитет инициировал уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и отмывании денег, пишет "Арменпресс".

В рамках этого дела арестованы также бывший министр обороны Виген Саргсян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян и его сын Артем, а также бывшие ректор и проректор Государственного университета имени Брюсова, информирует издание.

Это позорное решение

Адвокат Ашотяна Тигран Атанесян заявил, что решение суда необоснованно и не содержит достаточной юридической аргументации. "Это позорное решение... Решили арестовать Ашотяна. Нет аргументации. Я не могу работать с таким уровнем юриспруденции, это не юриспруденция", - приводит его слова "Sputnik Армения".

Напомним, Республиканская партия Армении не будет участвовать в выборах "впервые за 36 лет существования партии", заявил в апреле член исполнительного органа РПА Артак Закарян.

Предвыборные рейтинги партий Армении К выборам зарегистрировано 18 партий, но реальная борьба разворачивается лишь между четырьмя. По данным рейтингов, правящий «Гражданский договор» сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше.

Ранее лидер РПА, бывший президент Серж Саргсян объяснил отказ от участия партии в выборах желанием "дать людям возможность трезво, без эмоций выразить свою волю, а другим оппозиционным силам - возможность беспрепятственно воплотить в жизнь свое обещание смены власти посредством выборов".

Выборы в парламент Армении намечены на завтра, 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".