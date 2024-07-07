Муфтият Кабардино-Балкарии озвучил свою позицию по никабам

07 июля 2024, 17:53

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Ношение никаба является обычаем, а не обязанностью мусульманок, заявил муфтият Кабардино-Балкарии после того, как идею запрета никабов поддержали управления мусульман Дагестана и Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. На следующий день Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также ввело временный запрет на ношение никабов в республике.

Фетва ДУМ Дагестана о запрете никаба не является обязательной, следовать ей будут лишь те, для кого муфтият является авторитетом, а это далеко не все жители республики, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы. Мнения экспертов о том, будет ли исполняться фетва муфтията Дагестана, собраны "Кавказским узлом" в справке "Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация?".

Позицию относительно ношения никабов Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии опубликовало сегодня в своем телеграм-канале, сославшись на мнения исламских ученых.

"Большинство учёных считают, что аврат (аврат или аурат - часть тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми. – Прим. "Кавказского узла") свободной женщины – это всё её тело, кроме лица и кистей рук. Ношение никаба женщиной не является обязательным шариатским предписанием. Такого мнения придерживаются все египетские Дома фетв. Что же касается никаба, то во многих обществах его ношение является обычаем, а не шариатской обязанностью. Одежда, которую носят люди зачастую больше связана с народными обычаями и традициями, а не с религиозными предписаниями", - говорится в публикации.

В публикации муфтията приведены примеры таких мнений. "Ханафитский ученый Аль-Кудури в «Мухтасар аль-Кудури» отмечает: «Все тело свободной женщины является авратом, кроме её лица, рук и ног» (стр. 26)… Маликитский ученый Имам ад-Дардир в «Аш-Шарх аль-Кабир» пишет: «Все тело свободной женщины является авратом перед посторонним мужчиной, кроме лица и кистей рук» (т. 1, стр. 214). Имам ад-Дасуки в «Хашия ала аш-Шарх аль-Кабир» поясняет: «Порицательно для женщины закрывать лицо никабом, так как это считается излишней чрезмерностью, если это не является обычаем в их стране (местности). Так как этого не требует великая Сунна» (т.1, стр. 218). Шафиитский учёный шейх-уль-ислам Закария аль-Ансари в «Асна аль-Маталиб» отмечает: «Аврат свободной женщины в молитве и перед посторонним мужчиной включает всё тело, кроме лица и кистей рук» (т. 1, стр. 174)", - говорится в публикации.

В разделе "Документы организаций" на "Кавказском узле" опубликовано "Разъяснение отдела фетв муфтията Дагестана относительно запрета никабов".

Напомним, ношение никаба и паранджи в современных условиях наносит практический вред мусульманам и угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях, заявил 3 июля Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев анонсировал фетву о запрете никаба. Это произошло после того, как против ношения никабов выступил глава региона Сергей Меликов после атак боевиков в Дербенте и Махачкале. ДУМ Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, а ее нарушителям грозит максимум порицание, указали исламоведы.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Помимо главы Дагестана, за запрет никабов высказался председатель СКР Александр Бастрыкин. "Надо срочно всё это запретить", - сказал он. Бастрыкин также заявил, что нападения в Дагестане осуществили "исламисты". За эти слова Бастрыкина раскритиковал Рамзан Кадыров, призвав "быть предельно аккуратным" в высказываниях о религии.

Ранее, 28 мая, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

В Кремле тема запрета никабов в республиках СКФО не обсуждается, заявил 4 июля пресс-секретарь президента. В профильных комитетах Госдумы также не ведутся дискуссии об этом, а вопросы религиозной одежды относятся к компетенции духовенства, указали депутаты.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Рамзана Кадырова и какие ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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