Азербайджанские парламентарии сочли заявление Ирана вмешательством во внутренние дела

07 апреля 2023, 22:53

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Милли Меджлис Азербайджана отверг претензии парламента Ирана к Баку в связи с открытием азербайджанского посольства в Израиле. Парламентарии расценили прозвучавшие со стороны Ирана обвинения как вмешательство во внутренние дела страны и потребовали от иранских властей прекратить антиазербайджанскую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника, нападавшего задержали. После этого Азербайджан приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран друг против друга. 6 апреля МИД Азербайджана 6 апреля объявил персонами нон-грата 4 сотрудников посольства ИРИ в Баку и потребовал от них в течение 48 часов покинуть страну.

Парламента Ирана 5 апреля принял специальное заявление, в котором осудил открытие Азербайджаном 29 марта посольства в Израиле, сообщило иранское агентство IRNA. В документе отмечается, что данный шаг Баку был сделан вопреки интересам исламского мира. "Действие правительства Азербайджана будет иметь множество негативных политических последствий, и мусульмане мира будут рассматривать их как пособников сионистского режима в убийствах и преступлениях против угнетенных палестинцев", - заявили иранские парламентарии. Парламент Ирана попросил арабские и мусульманские страны, а также Организацию исламского сотрудничества осудить этот шаг Азербайджана и призвал МИД Ирана принять необходимые дипломатические меры.

Милли Меджлис Азербайджана расценил принятое парламентом Ирана указанное заявления как "вмешательство во внутренние дела Азербайджана". "Это заявление является очередной политической провокацией иранской стороны против Азербайджана», - сказано в заявлении Милли Меджлиса от 6 апреля, распространенном пресс-службой азербайджанского парламента.

При этом Милли Меджлис указывает на то, что Иран на протяжении "почти 30-лет" закрывал глаза на то, что азербайджанские территории находятся под контролем Армении, а после окончания 44-дневной войны 2020 года перешел "к открытым действиям против Азербайджана", в частности, проведение военных учений на границе, совершение вооруженного нападения на азербайджанское посольство в Тегеране, активизация отношений Ирана с Арменией. "Серьезную обеспокоенность вызывает разоблачение созданной спецслужбами Ирана в нашей стране шпионской сети, попытки объединения в Азербайджане обманутых лживой пропагандой людей вокруг радикально-религиозных идей", - далее подчеркивается в заявлении Милли Меджлиса Азербайджана.

Силовые ведомства Азербайджана утром 6 апреля сообщили о задержании шести подозреваемых, которые планировали создать на территории Азербайджана управляемое шариатскими законами государство. Правоохранительные органы Азербайджана 12 марта задержали несколько человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. Были выявлены и задержаны 32 человека, осуществлявших "под прикрытием религии диверсию и подрывную деятельность", сообщило 13 марта проправительственное агентство АПА. Эту информацию подтвердили в МВД Азербайджана. Правозащитники сочли сфабрикованными обвинения против верующих в Азербайджане. Служба государственной безопасности Азербайджана 1 ноября 2022 года заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, действовавшего в интересах Ирана. По версии ведомства, иранские спецслужбы тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны и "путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей" создали с их участием организацию для использования против интересов госбезопасности Азербайджана.

Депутаты парламента Азербайджана указали что открытие посольства в Израиле является "суверенным правом Азербайджана как независимого государства", и необоснованные обвинения, выдвинутые в заявлении парламента Ирана, неприемлемы. "В Израиле действуют дипломатические представительства таких мусульманских стран, как Марокко, Чад, Босния и Герцеговина, Казахстан, Узбекистан, Турция. Ни одна из этих стран не сталкивалась с таким предвзятым отношением к себе со стороны Ирана, как это произошло с Азербайджаном", - говорится в заявлении.

При этом, депутаты Милли Меджлиса обратили внимание на то, что Азербайджан наряду с открытием посольства в Израиле, также учредил дипломатическое представительство в Палестине. "Азербайджан всегда проявлял солидарность по палестинскому вопросу, всегда поддерживал решение израильско-палестинского конфликта на основе принципов двух государств и демонстрировал эту позицию в рамках международных организаций. Милли Меджлис Азербайджана решительно осуждает и отвергает действия иранской стороны в отношении Азербайджана, носящие регулярный характер, и требует от нее отказаться от предвзятых действий, нацеленных на нашу страну", - указано в заявлении парламента.

Заявление парламента Ирана больше нацелено на внутреннюю аудиторию Азербайджана, а точнее верующих страны, нежели на международное мусульманское сообщество, считает эксперт Центра экстремальной журналистики Тофиг Дадашев.

"Азербайджан в Организации исламского сотрудничества (ОИС) последовательно поддерживает права Палестины на создание своего государства. Азербайджан несколько лет назад принимал донорскую конференцию по поддержке Палестины. Баку поддерживает права палестинцев и в рамках Движения неприсоединения. Поэтому в ОИС никто всерьез не воспримет заявление иранского парламента с обвинениями в адрес Баку в связи с открытием посольства в Израиле. Более того, за последний год ряд арабских государств, и в частности такие, как Саудовская Аравия, ОАЭ установили отношения с Израилем. Кстати, сейчас Иран именно с этими арабскими государства активно восстанавливает свои отношения, оказавшись в жесткой международной изоляции. С другой стороны, на протяжении армяно-азербайджанского конфликта почти 30 лет Иран поддерживал Армению, осуществлял экономическую деятельность на международно-признанных территориях Азербайджана в Карабахе. Если следовать логике «исламской солидарности», то претензии в первую очередь должны быть к Ирану", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Дадашева, риторика, построенная идеях "исламской солидарности", нацелена на верующих Азербайджана, чтобы подорвать у них доверие к своему государству, вызывать у них волнения и дестабилизацию в стране. "Однако, ситуация в Азербайджане уже не та, и многие верующие шииты стали понимать неискренность Ирана, использующего религию в достижении политических целей. Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране регулярные военные учения ИРИ на границе с Азербайджаном, угрозы звучащие в адрес Азербайджана из уст иранских религиозных и политических деятелей показало истинное отношение Ирана к азербайджанцам. Все это только усилило неприятие Ирана как партнера Азербайджана в межгосударственных отношениях. С другой стороны, спецслужбы и правоохранительные органы Азербайджана в последнее время провели ряд операций, в ходе которых разоблачили группы, ведущие деятельность против светского строя Азербайджана, восхваляющих иранскую модель государства. Таким образом, по «пятой колонне» Ирана в Азербайджане был нанесен серьезный урон. Высылка четырех иранских дипломатов также ограничит возможности Ирана вести подрывную работу в Азербайджане", - полагает эксперт.

26 ноября 2022 года Ильхам Алиев учредил посольство Азербайджана в Израиле, а в январе 2023 года назначил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в этой стране. Открытие посольства в Израиле стало раздражителем для Ирана, дополняющим напряженность в его отношениях с Азербайджаном, сообщил в январе "Кавказскому узлу" глава Центра исследований "Республика" Натиг Джафарли. "Сближение с Израилем создает для Азербайджана новые возможности. Если раньше сотрудничество охватывало сферы безопасности и экономики – Азербайджан был одним из основных поставщиков нефти в Израиль, то теперь будут активнее развиваться связи в научно-технической сфере, в области высоких технологий. Открытие посольства в Израиле еще более усилит симпатии влиятельной еврейской диаспоры в США и других странах, которая будет использовать свои возможности для продвижения интересов Азербайджана. Помимо того, усиление напряженности в отношениях Тегерана и Баку будет побуждать США и ЕС вступиться за Азербайджан, ибо угрозы Ирана Азербайджану – это угрозы и геополитическим, и энергетическим интересам Запада, экспортным нефтепроводам и газопроводам в Европу", – рассказал Джафарли.

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