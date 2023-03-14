Правозащитники сочли сфабрикованными обвинения против верующих в Азербайджане

14 марта 2023, 23:59

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Более 30 человек задержаны в Азербайджане по обвинению в подрывной деятельности против государства. Аресты верующих произошли на фоне ухудшения отношений с Ираном, при этом часть задержанных уже были в списке политзаключенных, напомнили религиозные активисты и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 12 марта задержали нескольких человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. СМИ сообщили о задержании не менее 20 человек.

Полиция подтвердила задержания верующих в Азербайджане

В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, в Азербайджане были выявлены и задержаны 32 человека, осуществлявших "под прикрытием религии диверсию и подрывную деятельность", сообщило 13 марта проправительственное агентство АПА.

Задержаны Нахид Гахраманов, Рустам Исмаилов, Бахруз Керимов, Эльвин Насиров, Самир Исаев, Нихат Халилов, Маариф Агаев, Сакиф Агабалаев, Эльнур Мейбуллаев, Рза Рзаев, Турал Велиев, Бахтияр Бабашов, Мехман Фаталиев, Мурад Абдуллаев, Эльданиз Агаев, Амал Ахмедов, Джейхун Ильясов, Турал Гасанов, Хилал Асадов, Нариман Бахышов, Анар Халилов, Ильгар Мусаев, Шахин Вердиев, Хасил Рустамов, Исмаил Исмаилов, Эльвин Гулиев, Ульви Алиев, Вусал Алыш, Низами Ахмедов, Рахид Ибишов, Мансур Велишов и Ровшан Джаббаров, сообщило агентство со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, указанные лица, «именующие себя верующими, посредством соцсетей, в местах поклонения, на других церемониях, где собирались люди, злоупотребляя свободой вероисповедания в нашей стране, вели пропаганду в пользу Ирана, выполняли из-за рубежа задание по подрыву сложившихся в Азербайджане традиций толерантности".

"Они заявляли о создании государства «Кериме», выступали с открытыми призывами к насильственному изменению существующего конституционного строя Азербайджанской Республики. Указанные лица, выполнявшие заказы иностранных спецслужб, планировали сеять религиозную дискриминацию, создавать противостояние, беспорядки в обществе, пропагандировать религиозный радикализм. Расследованием было установлено, что на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и финансирование другой подрывной деятельности они тратили крупную сумму денег, полученную от продажи наркотических средств, отправляемых из Исламской Республики Иран. Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия», - было сказано в сообщении.

Дозвониться до пресс-служб службы государственной безопасности и генеральной прокуратуры Азербайджана в течение 14 марта корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Информацию СМИ о задержаниях корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили в МВД Азербайджана. В ведомстве воздержались от комментариев о ходе расследования и выдвинутых задержанным обвинений, сославшись на то, что общественности позднее будет предоставлена информация.

Задержания верующих прошли на фоне ухудшения отношений с Ираном

Среди задержанных есть "известные богословы", члены ДМЕ, религиозные активисты, заявил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь движения "Мусульманское единство" Абульфаз Буньядов. "Задержаны четверо активистов нашего движения – Исмаил Исмайлов, Турал Велиев, Эльвин Гулиев, Низами Ахмедов, известные богословы Мансур Велишов, Хилал Асадов, другие верующие люди, в том числе Нахид Гахраманов, который был арестован и осужден по Нардаранским событиям 2015 года, Шахин Вердиев – бывший фигурант "Гянджинского дела"!, - рассказал Буньядов.

"Нардаранское дело" появилось после проведения силовой операции в селе 26 ноября 2015 года. Главной целью силовой операции был разгром движения "Мусульманское единство" и арест его лидера Талеха Багирзаде, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Буньядов отметил, что ни у семей, ни у движения нет информации о том, где находятся задержанные и в чем они подозреваются. "Это типичная картина для ситуаций, когда производятся массовые задержания верующих. Я сам прошел через это. Когда в 2015 году нас задержали в Нардаране во время религиозной церемонии, две недели наши близкие были в неведении о нашей судьбе. Практика такова, что правоохранители сначала по заказу массово хватают людей, а потом уже сочиняют обвинения", - подчеркнул он.

Он напомнил, что в конце января – начале февраля также были произведены массовые задержания, и провластные СМИ сообщали о "разоблачении шпионской сети", работавшей на Иран. "Тогда были арестованы восемь активистов ДМЕ — Эльнур Джафаров, Азад Керимов, Эльшан Рагимов, Этибар Исмайлов, Рухулла Новруззаде, Маил Керимов, Джейхун Балашев и Рашад Алиев. Задержания произвели почему-то органы полиции, хотя утверждалось о «поимке шпионов», что относится к компетенции Службы государственной безопасности. Кстати, и сейчас сначала в СМИ пустили версию о «разоблачении шпионской сети», а позже появился сценарий «подрывной деятельности и наркоторговли». Одних и тех же людей сначала представили «шпионами», а потом «наркоторговцами, религиозными радикалами». Все это, конечно, абсурдно», - считает Буньядов.

На его взгляд, истинной причиной "новой волны арестов" стало массовое участие верующих в похоронах двух известных религиозных деятелей. "Похороны в начале марта известного богослова хаджи Шахина Гасанли – ахунда мечети "Мешади Дадаш", а также скончавшегося в тюремном заключении популярного среди верующих члена Исламской партии Сабухи Салимова оказались очень массовыми и многотысячными. Это, видимо, вызвало раздражение у властей. В особенности гневную реакцию могло вызвать большое число людей на похоронах Салимова, которого власти обвинили в госизмене. Получалось, что народ не поверил в официальную версию следствия и не признал Салимова «врагом народа». И в ответ власти решили наказать людей, которые приняли активное участие в похоронах двух известных религиозных деятелей", - считает Буньядов.

Еще одной причиной арестов верующих Буньядов назвал напряженность отношений властей Азербайджана с Ираном."В последние месяцы обострились отношения между Ираном и Азербайджаном. Но власти не должны наказывать за это верующих людей, своих граждан. Эти аресты являются давлением на верующих людей, чтобы они не занимались общественной деятельностью, не поднимали проблемы страны. Больше всего, давлению подвергается ДМЕ. Более 20 наших руководителей и активистов содержатся в тюрьмах - осуждены на длительные приговоры или ожидают приговоров", - сказал Буньядов.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

Член правления НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов отметил, что официальной информации и информации от адвокатов задержанных пока нет. "В такой ситуации приходится дожидаться судебных процессов, когда есть возможность проведения мониторинга, анализа позиций и аргументов сторон. Кстати, похожая ситуация была и с "Нардаранским делом". Сначала пропаганда муссировала версию о "терроризме", но потом в ходе судебных процессов выявилось, что людей подвергали изощренным пыткам, а достоверных доказательств причастности к терроризму не было предоставлено”, - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Аресты верующих как правило носят политический характер, считает глава Центра мониторинга политзаключенных и сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

"В последние 10-12 лет верующие стабильно составляют значительное число или вовсе большинство в списках политзаключенных в Азербайджане. В стране регулярно происходили "громкие аресты" исламистов. Так, в 2011 году были арестованы лидер Исламской партии Мовсум Самедов, другие руководители организации, ряд богословов. В 2015 году власти арестовали полсотни верующих по так называемому "Нардаранскому делу", включая лидера "Мусульманского единства" Талеха Багирзаде и других его активистов. В 2018 году массовые аресты пошли по так называемому "Гянджинскому делу". Тогда были арестованы более 60 верующих, которые не имели никакого отношения к покушению на главу Гянджи и последовавшим спустя неделю беспорядкам. Кстати, тогда также власти использовали в пропаганде против верующих утверждение о якобы их планах создать так называемое государство "Кериме", то есть управляемое по законам Корана. Правда, официально в обвинении об этом не писали, но в провластных СМИ раздули пропагандистскую кампанию, что о том, что фигуранты «Гянджинского дела» по "заказу из Ирана" хотели дестабилизировать ситуацию в стране с целью смены власти", - рассказал Гасанов.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Части осужденных сроки наказания были уменьшены, и они уже вышли на свободу. Сам Сафаров приговорен к пожизненному заключению.

Гасанов согласился, что новая волна арестов связана с ухудшением отношений Азербайджана с Ираном. "Азербайджанские шииты традиционно ориентированы на Иран. Но это больше духовная близость, потому что все научно-образовательные учреждения шиизма находятся в Иране. Однако это не значит, что верующие-шииты Азербайджана напрямую служат иранскому государству. Наиболее активных верующих, богословов, религиозных деятелей часто превращают в жертв политики. Подвергая арестам этих людей Баку посылает месседж Ирану, что недоволен его политикой и не позволит Тегерану оказывать влияние на азербайджанских шиитов. Кроме того, власти запугивают верующих от общественной и гражданской активности, угрожая преследованиями. С другой стороны, каждый раз Баку, выявляя "шпионские сети", Ирана показывает Западу, что в стране есть угроза светскому режиму, альтернативой которой станет теократическое государство, ориентированное на ИРИ, а потому не следует давить на власти Азербайджана с требованиями соблюдения демократических норм и прав человека", - полагает Гасанов.

Правозащитники возьмут на контроль дела задержанных в последние дни верующих, отметил он. "Сейчас никакой ясности нет, власти не отвечают на наши запросы и сами не публикуют официальных сообщений. Известно, что некоторые из задержанных в прошлом были уже политзаключенными, что только усиливает подозрения в том, что и нынешние дела против них сфабрикованы. Мы возьмем эти дела под контроль и постепенно, по мере появления информации, от членов семей и адвокатов задержанных будет готовить кейсы по каждому арестованному и уже предметно исследовать вопрос о присутствии политических мотивов в уголовном преследовании", - сказал Гасанов.

"Кавказский узел" также писал, что список политзаключенных, составленный союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана", пополнили 12 членов движения "Мусульманское единство". На фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства", указали правозащитники.

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