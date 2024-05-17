Штрафы Федоренко за дискредитацию армии оставлены в силе по итогам апелляций

17 мая 2024, 01:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ставропольский краевой суд 16 мая рассмотрел две апелляционные жалобы жителя Михайловска Виталия Федоренко и утвердил назначенные ему штрафы по статье о дискредитации военных. В общей сложности суд обязал Федоренко выплатить 180 тысяч рублей штрафов за шесть публикаций в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд назначил жителю Михайловска Виталию Федоренко по шести административным делам о дискредитации российской армии штрафы по 30 тысяч рублей. Федоренко счел позицию суда предвзятой и решил обжаловать решения.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Каждое из шести решений Шпаковского районного суда о назначении штрафов по 30 тысяч рублей Федоренко обжаловал, и ранее краевой суд уже оставил в силе четыре из этих штрафов, а 16 мая утвердил и последние два штрафа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Федоренко.

Мужчина не согласен с решениями судов первой и второй инстанции и сообщил, что будет обжаловать их в кассации.

Виталий Федоренко считает, что суды нарушили его право на защиту, так как в полиции его опрашивали по множеству публикаций из его соцсетей и до заседаний суда он никогда не знал, о какой именно из этих публикаций пойдет речь на заседании, поэтому не мог должным образом подготовиться к своей защите.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.