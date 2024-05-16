16 мая 2024, 00:26

Апелляционный суд утвердил штраф за дискредитацию армии жителю Михайловска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу жителя Михайловска Виталия Федоренко на штраф по делу о дискредитации армии и оставил наказание в силе.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд назначил жителю Михайловска Виталию Федоренко по шести административным делам о дискредитации российской армии штрафы по 30 тысяч рублей – на общую сумму в 180 тысяч. Федоренко счел позицию суда предвзятой и решил обжаловать решения.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ставропольский краевой суд 15 мая утвердил решение Шпаковского районного суда о назначении штрафа 30 тысяч рублей Виталию Федоренко за дискредитацию армии, об этом рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Федоренко. "В чем мои посты подходят под наказание, не говорят, просто выносят решение: "Оставить без изменений", - рассказал Федоренко. 

Виталий Федоренко отметил, что до суда ему не сообщали, о каком конкретно из его постов идет речь в деле, поэтому он не мог подготовиться к своей защите. "Это явное нарушение моих прав!" - заявил Федоренко, но суд апелляционной инстанции не принял это во внимание. 

Со слов Федоренко, судья в первой инстанции даже не рассматривал пост, за который в итоге назначил штраф, но при этом отчитал его за другой пост в соцсетях. "Судья вынес наказание за пост, даже не рассмотрев сам пост! Всё это вызывает недоумение, но краевой суд сегодня такое решение подтвердил", - сказал Федоренко. 

Ранее Ставропольский краевой суд уже утвердил три решения Шпаковского суда о назначении Федоренко штрафов за дискредитацию армии, а 15 мая был утвержден четвертый из шести однотипных штрафов. Эти четыре штрафа по 30 тысяч Федоренко точно придётся выплачивать, потому что после апелляции решения вступают в силу. "Это большая сумма. Я буду запрашивать у суда рассрочку в выплатах штрафов", - сказал оштрафованный житель Михайловска.

Решения апелляционной инстанции по четырем утвержденным штрафам Федоренко намерен обжаловать в кассации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники признали Орлова* узником совести", "Член избиркома на Кубани оштрафован за дискредитацию армии", "Пенсионер из Адыгеи оштрафован за комментарии в соцсетях".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 мая 2024, 01:25

  • Правозащитники назвали дело Мовсара Умарова типичным для Чечни

    Решение грозненского суда предоставить Эсет Умаровой материалы дела об исчезновении ее сына Мовсара дает некоторую надежду его семье, однако следствие вряд ли охотно исполнит его. Судьба жителей Чечни, исчезнувших подобно Умарову, зачастую остается неизвестной, констатировали правозащитники.

15 мая 2024, 23:58

  • Три бойца из Дагестана убиты на Украине

    Магомед Айтимеров, Ахмед Магомаев и Шамиль Сидикбегов убиты в боях, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 884 бойцов из Дагестана.

15 мая 2024, 23:37

15 мая 2024, 22:39

  • Закупка иномарок подчеркнула особый статус чеченских подразделений

    Автоэксперты оценили стоимость закупленных для чеченских подразделений бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 79 по меньшей мере в 250 миллионов рублей. Стоимость автомобилей призвана подчеркнуть особый статус чеченских подразделений, считают опрошенные "Кавказским узлом" экономист и кавказовед.

15 мая 2024, 21:41

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи