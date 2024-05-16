Апелляционный суд утвердил штраф за дискредитацию армии жителю Михайловска

16 мая 2024, 00:26

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Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу жителя Михайловска Виталия Федоренко на штраф по делу о дискредитации армии и оставил наказание в силе.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд назначил жителю Михайловска Виталию Федоренко по шести административным делам о дискредитации российской армии штрафы по 30 тысяч рублей – на общую сумму в 180 тысяч. Федоренко счел позицию суда предвзятой и решил обжаловать решения.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ставропольский краевой суд 15 мая утвердил решение Шпаковского районного суда о назначении штрафа 30 тысяч рублей Виталию Федоренко за дискредитацию армии, об этом рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Федоренко. "В чем мои посты подходят под наказание, не говорят, просто выносят решение: "Оставить без изменений", - рассказал Федоренко.

Виталий Федоренко отметил, что до суда ему не сообщали, о каком конкретно из его постов идет речь в деле, поэтому он не мог подготовиться к своей защите. "Это явное нарушение моих прав!" - заявил Федоренко, но суд апелляционной инстанции не принял это во внимание.

Со слов Федоренко, судья в первой инстанции даже не рассматривал пост, за который в итоге назначил штраф, но при этом отчитал его за другой пост в соцсетях. "Судья вынес наказание за пост, даже не рассмотрев сам пост! Всё это вызывает недоумение, но краевой суд сегодня такое решение подтвердил", - сказал Федоренко.

Ранее Ставропольский краевой суд уже утвердил три решения Шпаковского суда о назначении Федоренко штрафов за дискредитацию армии, а 15 мая был утвержден четвертый из шести однотипных штрафов. Эти четыре штрафа по 30 тысяч Федоренко точно придётся выплачивать, потому что после апелляции решения вступают в силу. "Это большая сумма. Я буду запрашивать у суда рассрочку в выплатах штрафов", - сказал оштрафованный житель Михайловска.

Решения апелляционной инстанции по четырем утвержденным штрафам Федоренко намерен обжаловать в кассации.