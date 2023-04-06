Шесть человек задержаны в Азербайджане за сотрудничество с спецслужбами Ирана

06 апреля 2023, 12:31

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Подозреваемые планировали создать на территории Азербайджана управляемое шариатскими законами государство "Кериме", утверждают МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 12 марта задержали несколько человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были выявлены и задержаны 32 человека, осуществлявших "под прикрытием религии диверсию и подрывную деятельность", сообщило 13 марта проправительственное агентство АПА. Эту информацию подтвердили в МВД Азербайджана. Правозащитники сочли сфабрикованными обвинения против верующих в Азербайджане.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности и ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран друг против друга.

Сотрудники МВД, Службы госбезопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана провели совместные комплексные оперативные мероприятия для "пресечения преступных действий, совершаемых группой лиц в целях дестабилизации обстановки в стране", следует из пятиминутного видеоролика, опубликованного от имени трех ведомств на странице МВД в Facebook*.

"Проживающие в Иране Рухулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов, сотрудничающие со спецслужбами этой страны, в обмен на денежное вознаграждение поручили жителю Тертерского района Арифу Джумшудову сформировать "отряд сопротивления", целью которого должно было стать создание управляемого шариатскими законами государства "Кериме", - говорится в совместном сообщении ведомств, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным силовиков, перед "отрядом сопротивления" ставились задачи организации "вооруженных беспорядков стране с целью захвата власти и насильственного изменения конституционного строя Азербайджанской Республики".

Джумшудов, как полагают правоохранительные органы, привлек к указанной деятельности своих знакомых, пропагандирующих религиозный радикализм - Тарзана Гарашова, Санана Мамедова, Хагани Мамедова и Игбала Ахундова. Во время тайных собраний в доме Джумшудова он передавал им указания Ахундзаде и Байрамова. Кроме того, Ахундзаде привлек к сотрудничеству жителя Баку Анара Исаева, которому также было предписано организовать "отряд сопротивления" для создания государства "Кериме". Ахундзаде познакомил Исаева с Джумшудовым для совместной деятельности, пообещав большие деньги, оружие и всю необходимую поддержку. Джумшудов, Гарашов, Мамедовы, Ахундов и Исаев были задержаны, сказано в сообщении ведомств.

"Задержанные, выдавая себя за верующих, в социальных сетях и на церемониях, где массово собирались люди, вели пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма, выполняли задания, полученные из-за рубежа, с целью подрыва сложившихся в Азербайджане традиций толерантности. Члены группировки также организовывали продажу наркотических средств, отправляемых из Ирана, и направляли полученные средства на пропаганду религиозного радикализма и финансирование другой подрывной деятельности в Азербайджане", - утверждается в видеоматериале МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры.

На видео, опубликованном ведомствами, представлена аудиозапись переговоров, которые, по утверждению силовиков, вели Ахундзаде с Джумшудовым. Ахундзаде говорит, что "открыл группу (в социальных сетях) "Мстители". "Они будут действовать для создания в Азербайджане шариатского государства. Я готовлю боевиков, даю задания, что они должны будут делать среди верующих", - говорит мужчина, которого ведомства называют Ахундзаде. Его собеседник, который назван Джумшудовым, в ответ говорит: "Мы ждем вашего приказа, вашего знака, вашей фетвы. Как скажете, так и будет сделано".

Далее в видеоролике Джумшудов, уже давая показания правоохранительным органам, говорит, что получал от Ахундзаде и Байрамова указания построить в Азербайджане шариатское государство, как в Иране. Он подтвердил, что собирал у себя в доме Тарзана Гарашова, Санана Мамедова, Хагани Мамедова и Игбала Ахундова. Последние на видео также подтверждают изложенное в видеосообщении ведомств.

Исаев говорит на видео, что обсуждал с Джумшудовым вопросы сотрудничества в выполнении указанных задач. При этом в пресс-релизе не указывается, когда были задержаны подозреваемые, предъявлены ли им обвинения, есть ли решения суда об избрании меры пресечения.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что "расследование продолжается и пока добавить тому, что уже распространено для СМИ, нечего".

Напомним, Служба государственной безопасности Азербайджана 1 ноября 2022 года заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, действовавшего в интересах Ирана. По версии ведомства, иранские спецслужбы тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны и "путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей" создали с их участием организацию для использования против интересов госбезопасности Азербайджана. При обысках у подозреваемых были обнаружены доказательства, что группа получала разные поручения от упомянутого выше Рухуллы Ахундзаде и других лиц, живущих сейчас в Иране.

Шиитский богослов и глава Астаринской районной организации Исламской партии Азербайджана (ИПА) Рухулла Ахундзаде был арестован в январе 2011 года. В октябре того же года он вместе с группой руководителей ИПА был признан виновным в подготовке теракта и насильственного захвата власти, а также незаконном обороне оружия. Ахундзаде получил 11,5 лет лишения свободы. Весной 2022 года он отбыл срок наказания и был освобожден.