Азербайджан и Иран обменялись нотами протеста из-за публикаций в прессе

03 апреля 2023, 19:12

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МИД Азербайджана сегодня получил ноту протеста иранской стороны против антииранской риторики в азербайджанской прессе и вручил послу Ирана ответную ноту с аналогичными претензиями. Иран недоволен укреплением сотрудничества Азербайджана и Израиля, пояснил член азербайджанского комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Как писал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране, хотя генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран.

Сегодня в МИД Азербайджана поступила нота протеста посольства Ирана, и сегодня же во внешнеполитическое ведомство был приглашен посол Ирана Сейид Аббас Мусави, сообщил МИД Азербайджана.

До сведения посла было доведено, что изложенное в ноте иранской стороны об азербайджанских медиа не отражает реальность, и послу была вручена ответная нота, а также список ряда публикаций в иранских медиа, направленных против Азербайджана, говорится в пресс-релизе ведомства, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

1 апреля посольство Ирана в Баку направило ноту протеста в МИД Азербайджана в связи с публикациями СМИ об Иране. Посольство выразило протест против таких публикаций и призвало немедленно прекратить их. "Иранская дипломатическая миссия также предупредила о пагубном влиянии таких неуважительных действий на отношения двух стран", - сообщило 2 апреля азербайджанское агентство Turan со ссылкой на иранское агентство ИРНА.

"Послу Ирана в нашей стране было сказано, что регулярно распространяемая в иранских СМИ оскорбительная, ложная, клеветническая и предвзятая информация об Азербайджанской Республике, ее государственных и правительственных чиновниках, а также неправдивые заявления и выступления видных общественно-политических деятелей Ирана наносят ущерб отношениям между нашими странами и усугубляют недопонимание. Кроме того, было отмечено, что возникающие в двусторонних отношениях недоразумения всегда исходят от иранской стороны, и при этом она не отвечает должной взаимностью на последовательные и благонамеренные шаги Баку", - приводится в сообщении пресс-службы комментарий официального представителя азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде.

Обмену нотами протеста предшествовали взаимные обвинения спикеров МИД двух стран. Так, 31 марта пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани заявил, что Исламская Республика «не может оставаться равнодушной к заговору сионистского режима против нее с территории Азербайджанской Республики», сообщило иранское агентство ИРНА.

Недовольство Насера Канани вызвали высказывания главы МИД Израиля Эли Коена на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, прошедшей 29 марта. В частности, по словам Канани, Коен говорил «о формировании объединенного фронта против Ирана» с участием Азербайджана. Иранский дипломат усмотрел в этом «угрозу национальной безопасности Исламской Республики Иран».

В тот же день, 31 марта, Айхан Гаджизаде возразил, что Байрамов на пресс-конференции в Израиле не высказывал какой-либо позиции против Ирана, поэтому заявление представителя МИД Ирана в Баку расценивают как очередной «антиазербайджанский шаг». "Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств. Напротив, это с территории Ирана в последнее время звучат угрозы в адрес Азербайджана и совершают провокации", - были приведены слова Гаджизаде в пресс-релизе МИД Азербайджана, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Айхан Гаджизаде, в частности, напомнил о проведенных иранской стороной учениях, полетах военной авиации над границей с Азербайджаном и нападении на посольство в Тегеране. В связи с этим МИД Азербайджана осудил заявление Канани. «Это заявление - очередной шаг в доведении азербайджано-иранских отношений до кризисной ситуации», - сказал Гаджизаде.

Причиной эскалации напряженности в отношениях Баку и Тегерана стало неприятие иранской стороной независимой внешней политики Азербайджана, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"В Иране очень ревностно относятся к сближению Баку и Анкары и вообще не могут смириться с активизацией партнерства Азербайджана с Израилем. Открытие посольства Азербайджана в Израиле, первый визит туда главы МИД Азербайджана вызвал в Тегеране крайнее недовольство. Однако обвинения Тегерана в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем направлено против Ирана, беспочвенны", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан неоднократно заверял, что не позволит третьем сторонам использовать свою территорию против кого-либо, добавил аналитик. "Тем не менее, иранская сторона устами медиа, общественных и релгигиозных деятелей, а последнее время и уже официальных лиц угрожает Азербайджану. Азербайджанская пресса и общественные деятели также не остаются в долгу и критикуют Иран за подавление прав этнических азербайджанцев в этой стране, поддержку Ираном Армении на протяжении всего карабахской конфликта вопреки декларируемой исламской солидарности Тегерана", - сказал Джуварлы.

Напомним, 26 ноября 2022 года Ильхам Алиев учредил посольство Азербайджана в Израиле, а в январе 2023 года назначил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в этой стране. Открытие посольства в Израиле стало раздражителем для Ирана, дополняющим напряженность в его отношениях с Азербайджаном, сообщил в январе "Кавказскому узлу" глава Центра исследований "Республика" Натиг Джафарли.

"Сближение с Израилем создает для Азербайджана новые возможности. Если раньше сотрудничество охватывало сферы безопасности и экономики – Азербайджан был одним из основным поставщиков нефти в Израиль, то теперь будут активнее развиваться связи в научной-технических сферах, в области высоких технологий. Открытие посольства в Израиле еще более усилит симпатии влиятельной еврейской диаспоры в США и других странах, которая будет использовать свои возможности для продвижения интересов Азербайджана. Помимо того, усиление напряженности в отношениях Тегерана и Баку будет побуждать США и ЕС вступиться за Азербайджан, ибо угрозы Ирана Азербайджану – это угрозы и по геополитическим и по энергетическим интересам Запада, по экспортным нефтепроводам и газопроводам в Европу", - рассказал Джафарли.

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