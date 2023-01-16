Лейле Гиреевой отказано в расследовании по жалобе на домашнее насилие

16 января 2023, 19:24

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Полиция в Ингушетии отказалась возбудить уголовное дело в отношении родственников Лейлы Гиреевой по заявлению девушки о регулярном домашнем насилии, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года стало известно, что 18-летняя жительница Назрани Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она попросила обезопасить ее от родственников, которые, по её словам, могут покалечить или убить её. 15 декабря стало известно, что полиция Ингушетии проверяет заявление Гиреевой о насилии, ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре.

Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло её сбежать из дома 14 ноября 2022 года, рассказала ранее дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить её в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Полиция Назрановского района отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению Лейлы Гиреевой о домашнем насилии, говорится в поступившем сегодня "Кавказскому узлу" пресс-релизе Кризисной группы СК SOS.

"Причины отказа полиция уточнять не стала, хотя по закону обязана предоставить постановление с объяснением, почему именно отказано в возбуждении дела. Мы собираемся обжаловать это решение в суде", - говорится в сообщении.

Ранее мать Лейлы заявила, что ее дочь лжет о порядках в семье, и предположила, что девушку "сманила некая организация, которая спонсируется из Америки". В доме родителей всегда была нормальная обстановка, родственники заботились о Лейле и лечили её, а свой поступок она совершила под влиянием посторонних, заявила и сестра Лейлы Хава Гиреева.

Также суд Назрановского района отказал адвокату Марку Алексееву в удовлетворении жалобы по поводу возбуждения уголовного дела Лейлы Гиреевой о краже украшений. Адвокат в жалобе указал, что дело ведется "со значительными нарушениями", в том числе речь может идти о коррупционной составляющей, поскольку семья Лейлы связана с силовыми структурами, указали правозащитники.

"Лейла факт кражи отрицает и подчеркивает, что с помощью ложного обвинения и связей в [силовой структуре] семья просто хочет вернуть её домой, где девушке грозит опасность", - говорится в сообщении Кризисной группы.

Напомним, уголовное дело о краже золотых украшений возбуждено по заявлению матери Гиреевой, добивающейся возвращения дочери в Назрань, но это заявление не подтверждено фактами, указала ранее защита и потребовала отменить постановление о возбуждении дела. К 13 декабря 2022 года адвокат Гиреевой не получил ответа на жалобу по этому поводу.

Обвинения в краже, выдвинутые родственниками, зачастую не доходят до суда и не помогают вернуть в семью сбежавших девушек, но в случае Гиреевой это может стать препятствием для выезда девушки за границу, отметили юристы.

23 ноября 2022 года силовики задержали Лейлу Гирееву, найденную родственниками в Санкт-Петербурге. Девушка сама вызвала полицию, но ее доставили в отдел, откуда в тот же день отпустили. Гиреева находится в безопасном месте, но угроза принудительного возвращения в семью сохраняется, сообщил 24 ноября представитель Кризисной группы CK SOS. Полицейские отпустили Гирееву из-за повышенного интереса журналистов и правозащитников к истории с ее побегом, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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