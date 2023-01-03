Кадыров вспомнил о пацифизме Кишиева после призывов поехать на Украину

03 января 2023, 15:16

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В день памяти проповедника Кунта-хаджи Кишиева глава Чечни Рамзан Кадыров, регулярно отчитывающийся об отправке добровольцев на военную операцию и призывающий религиозных деятелей присоединиться к ней, напомнил о его пацифистской позиции Кишиева.

Как писал "Кавказский узел", день памяти Кунта-хаджи Кишиева отмечается в Чечне 3 января с 2009 года. . В 2021 году в этот день в Веденском районе селу Первомайское, основанному в середине XIX века Кунта-хаджи Кишиевым, было торжественно возвращено историческое название Хажи-Эвла. в 2022 году В Чечне прошли массовые религиозные мероприятия ко Дню памяти Кунта-хаджи Кишиева. Муфтий Салах Межиев и другие паломники из Чечни приурочили к этой дате визит в Мекку.

Кунта-хаджи Кишиев - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Его нередко называют "чеченским Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление, говорится в биографии Кишиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

В Чечне почтили память проповедника Кунта-хаджи Кишиева, в мечети "Сердце Чечни" прошло и приуроченное к этой дате торжественное мероприятие. В аккаунте в соцсети ВКонтакте" мечети сердце Чечни опубликован видеоролик, на котором приведены архивные кадры, в том числе кадры последних лет, а также фрагменты мероприятия к памятному дню.Аналогичный видеоролик размещен и на странице в Instagram* Муфтията Чечни.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев напомним, что в республике в день памяти Кишиева проводятся благотворительные акции, религиозные мероприятия, в мечетях по всей республике читают священный Коран, совершают мусульманские обряды, зикр и мовлид.

О миротворчестве Кишиева напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Несмотря на то, что Кунта-Хаджи был человеком пацифистских взглядов, противником оружия и в целом презирал всё, что связано с насилием, тогдашняя власть видела в нём угрозу", - написал Кадыров сегодня в своем Telegram- канале.

Он добавил, что проповеди Кишиева "были наполнены искренней любовью ко всем творениям Господа Миров". "Он неустанно призывал к миру, искренне веря, что люди способны на нечто большее, чем бесконечные распри и войны", - указал глава Чечни.

Ранее, 31 декабря, Кадыров отчитался об отправке очередной группы добровольцев в зону военной операции.

В другой публикации от 23 декабря он указал, что "представители различных национальностей и вероисповеданий ведут непримиримую войну с сатанизмом, который пытается уничтожить традиционные ценности, которыми славятся народы России".

Между тем власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом и призывали мусульман отправиться на нее. Так, 28 февраля, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, муфтий Чечни Салах Межиев выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил, что те, кто поехал воевать на Украину, "пошли на джихад", потому что вместе с НАТО в Россию "придёт вся грязь" и всё то, что по религии недопустимо. Глава Чечни Рамзан Кадыров также неоднократно призывал мусульман на джихад. В частности, 25 октября он заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

23 июня Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале ролик с проповедью советника главы Чечни по религиозным делам Адама Шахидова, в которой тот раскрыл с религиозной точки зрения тему участия жителей республики в спецоперации на Украине. "Борьба с приспешниками иблиса должна вестись мусульманами всегда и везде, и с этим постулатом не могут поспорить даже самые ярые религиозные скептики", - написал Кадыров в комментарии к ролику Шахидова.

16 сентября на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

30 сентября глава Чечни отчитался об отправке на Украину очередной группы добровольцев. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, по словам Кадырова, напомнил "об истинных целях и мотивах проводимой СВО". Даудов, обращаясь к бойцам, заявил, что идет борьба "с сатанизмом, безбожием и сторонниками всех нетрадиционных ориентаций", следует из видео и сообщения в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

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