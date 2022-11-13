Малый хадж обещан семьям погибших на Украине жителей Чечни

13 ноября 2022, 14:59

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Родственникам погибших "при исполнении патриотического долга на территории Украины" предоставлена возможность совершить малый хадж за счет поддержки от фонда Кадырова, сообщил муфтият Чечни на фоне отчетов Рамзана Кадырова о коллективных молитвах по всей республике за успех военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября Рамзан Кадыров признал, что ранее в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены. При этом свое сообщение он начал со слов, что об артобстреле, при котором погибли бойцы, уже "многие знают", а в оппозиционных чеченским властям Telegram-каналах публикации о том, что на Украине погибли при обстреле несколько десятков чеченских бойцов, появились ещё 24 октября.

До 27 октября власти Чечни официально признали гибель на Украине лишь 29 жителей республики. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами. К 8 ноября власти подтвердили гибель на Украине не менее 900 жителей регионов юга России, в том числе 53 жителей Чечни.

Члены семей погибших "при исполнении патриотического долга на территории Украины" получили возможность совершить малый хадж – умру, сообщил муфтият Чечни.

"Это стало возможным благодаря поддержке РОФ (регионального общественного фонда. - Прим. "Кавказского узла") им. А.А. Кадырова. Также Фондом были выделены денежные средства паломникам в размере 1 тысячи долларов США", - говорится в публикации, размещенной вечером 12 ноября в телеграм-канале ДУМ Чечни.

Умра, в отличие от "большого" хаджа, может быть совершена в любое время года за исключением месяцев, отведенных для хаджа, информирует на своем сайте туроператор "Умма Тур".

Организация малого хаджа для родственников погибших на Украине чеченских силовиков, как и отчет Кадырова о молящихся за успех военной операции детях, призвана снизить градус напряженности среди бюджетников, повысившийся из-за необходимости регулярно являться в мечети на ночные намазы для молитв за успех военной операции, предположил сегодня читатель "Кавказского узла" с ник-неймом avery. "Понятно, что власти знают о настроениях в обществе, вот и решили закинуть очередной ролик с кадыровскими детьми, что совершают дуа. Не остается в стороне от пропаганды и региональный фонд имени Ахмата Кадырова, возглавляемый матерью главы Чечни. Помимо регулярной отправки на фронт и в города Донбасса продуктов питания и всего прочего, фонд организовал бесплатную поездку на малый хадж для родственников убитых на Украине", - написал он сегодня в комментарии к публикации "Кадыров похвалился молитвами детей Чечни за успех военной операции".

Дети по всей Чечне молятся за участников военной операции, которые "защищают религию" в Донбассе, похвалился 12 ноября перед своей аудиторией в Telegram Рамзан Кадыров, отметив, что инициатором таких акций выступает его дочь Хадижат Кадырова.

На практику коллективных молитв в Чечне за участников военной операции обратил внимание и читатель "Кавказского узла" с ником isreal.huels. "Товарищ работает в одном из грозненских департаментов. Сидели вчера "в узком кругу", и разговор зашел на тему этих самых намазов с вознесением дуа за кадыровцев на Украине. На вопрос о том, не надоело ему каждую ночь ездить в мечеть в центр Грозного, друг ответил так: "Так мы туда ездим для того, чтобы в душе проклинать тех, кто заставляет нас делать то, чего мы не хотим". Кстати, на эти молитвы он возит и жену, тоже бюджетницу. Причем постоянно, несмотря даже на то, что в определенные дни женщинам запрещено не только посещать мечети, но даже совершать намаз (мусульмане поймут о чем речь). Официоз же преподносит происходящее как благое дело", - написал он 12 ноября в комментарии к материалу "Кавказского узла" об отправке очередной группы бойцов на Украину.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о том, что в России завершена частичная мобилизация. В тот же день заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину.

На следующий день, 29 октября, с призывом к чеченской молодежи поступить на службу выступил заместитель командира роты ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Асхаб Накаев. Этим призывам предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца.

При этом еще в июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает подробности того, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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