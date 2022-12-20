Кадыровцы отреагировали на усиление позиций Закаева обвинениями в убийстве Тумсо

20 декабря 2022, 00:41

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Чеченские власти внимательно наблюдают за обретением представителями диаспоры в Европе политической субъектности и укреплением позиций главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, чья коллаборация с полевым командиром Рустамом Ажиевым стала сильным ходом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Обвинения Закаева в убийстве чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, которые озвучил директор ЧГТРК "Грозный", стоит расценивать как угрозу самому Закаеву, считают они.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. 8 декабря директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов обвинил в убийстве Тумсо Абдурахманова председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева. Пресс-служба правительства Ичкерии сообщила 9 декабря, что Тумсо Абдурахманов жив. Тумсо Абдурахманов будет давать показания в суде в Мюнхене, сообщило 9 декабря шведское радио со ссылкой на представителя суда Лорана Лафлера. Однако в комментарии "Кавказскому узлу" представитель пресс-службы суда сообщил, что Тумсо Абдурахманов уже дал показания на процессе по делу о подготовке убийства его брата, и повторного его допроса не ожидается.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Чеченские власти реагируют на усиление политической активности чеченцев в Европе

Заочная полемика представителей чеченских властей с структурами Ахмеда Закаева свидетельствует, как минимум, о небезразличии властей Чечни к усилению политической активности чеченской диаспоры Европы, считает кавказовед, этнограф, исламовед, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник университета МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Какие-то свои цели и задачи в такой критике есть и это свидетельствует, что процессы [происходящие в диаспоре в Европе] не безразличны для них", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

При этом запоздалую реакцию на исчезновение Абдурахманова, озвученную устами главы ЧГТРК "Грозный" Ахмадовым, Ярлыкапов связал с отсутствием у него, как и у остальных комментаторов,полной информации.

"Тоже ждали, проверяли информацию, у них ведь есть и свои каналы, какие-то свои выходы и в диаспоре", - сказал собеседник.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что среди проживающих в Европе чеченцев возник политический раскол на фоне проведения спецоперации на Украине. Одна часть евроичкерийцев сплотилась вокруг Ахмеда Закаева, выступающего за построение светской Ичкерии, вторая часть во главе с Джамбулатом Сулеймановым преследует идею создания шариатской республики. Партия Тумсо Абдурахманова "Голос Чечении" может стать второй конкурирующей с Закаевым силой и третьей стороной евроичкерийской политической конкуренции.

Обретение представителями чеченской диаспоры в последние месяцы политической субъектности ученый связал с процессами в Украине.

"Чеченские власти за этим внимательно следят, чеченцев в Европе порядка 200 тысяч, в одной только Франции более 60 тысяч. В этом смысле это, конечно же, важно для властей Чечни и, как минимум, они внимательно следят за этим. То, что субъектность появляется в связи с событиями в Украине - это понятно, и в ЕС к этому благосклонно относятся и для чеченских властей это дополнительный фактор, чтобы внимательно за этим следить. Сказать, как они будут действовать и какие решения будут принимать – мы не можем", - заключил Ярлыкапов.

8 октября Верховная рада Украины приняла закон, признающий территорию Ичкерии временно оккупированной Россией. Это решение поддержали 287 депутатов. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД рассмотреть возможность признания независимости Ичкерии после того, как петиция об этом набрала более 25 тысяч голосов.

Обвинения Закаева в организации покушения на Абдурахманова беспочвенны, считает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, кавказовед, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Грозному удобно обвинять Закаева, это выгодно. А кто убил и убил ли – мы не знаем, пройдет время, об этом будут писать", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что указание чеченскими властями на коллаборацию полевого командира Рустама Ажиева с Ахмедом Закаевым является лишь идеологическим фактором, никак не отражающимся на боевых возможностях.

"Этот момент ни на что не указывает. Чеченская активность с этой или иной стороны - минимальна, носит больше идеологический характер. По этому поводу можно рассуждать как угодно, но никакой военной пользы это не принесет", - заключил Малашенко.

Обвинения в адрес Закаева стали реакцией на коллаборацию с Ажиевым

Заочная полемика чеченских властей в лице Чингиза Ахмадова с премьером Ичкерии Ахмедом Закаевым не указывает определенно на какую-то аргументацию и доказательства причастности к возможному убийству чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Я не исключаю, что чеченские власти знают что-то [о покушении на Тумсо Абдурахманова], но, скорее всего, это была полемика с Закаевым. Если Тумсо убит, то это и угроза в адрес Закаева", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова не подтверждено и не опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Какие версии случившегося озвучивают его соратники и какие аргументы выдвигают, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Кутаев подтвердил ранее озвученный им тезис о том, что создание Абдурахмановым политической партии никак не повлияло на отношение к нему со стороны властей в Чечне.

"Для людей, которые управляют сегодня Чеченской Республикой, создание Абдурахмановым партии не играет в реальности никакой роли. Такие понятия, как партия, демократия, конкуренция, - они вообще не представляют, что такие институты существуют, что они могут быть заложены в управление. Потому однозначно, что этому никто значения не придавал", - считает Кутаев.

Полевой командир Рустам Ажиев, прибывший из Сирии на Украину, объединил усилия с Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника.

Появление в рядах сторонников Ахмеда Закаева бывшего полевого командира Абдульхакима аш-Шишани (Рустама Ажиева) Кутаев назвал знаковым событием не только для властей в Чечне, но и важным приобретением, усиливающим позиции самого Закаева.

"Что касается появления среди ичкерийской власти Рустама Ажиева – это явилось огромной неожиданностью для всех. О численности его группы тяжело судить, но то, что этот человек не разбрасывается словами, то, что он отвечает за каждое сказанное слово и заставляет отвечать всех по своим счетам – абсолютно нет такого авторитета, с которым Рустам Ажиев не мог бы разобраться и это для ичкерийской стороны является не просто козырем, а огромнейшим приобретением", - сказал Кутаев.

Коллаборация с Ажиевым значительно усиливает удельный вес Закаева в политической повестке Чечни, полагает собеседник.

"Это напрягает всех любителей "щелкать языком", за этим было интересно наблюдать. Я поручил своим помощникам найти в его адрес (Ажиева) хоть какие-то высказывания – никто не нашел, понимая, что реакция будет незамедлительная и потребуют за это ответить. Потому, здесь как власти в Чеченской Республике, так и всякие противники по всей Европе - они понимают, что с появлением Рустама Ажиева в команде Закаева, его удельный вес и статус изменился в большую сторону и с этим не считаться не может никто", - полагает Кутаев.

Он не считает, что власти Чечни планируют столкнуть чеченские структуры в изгнании. "Не думаю, что властям Кадырова интересно создавать какую-то конфликтную ситуацию в чеченской диаспоре в Европе, с разными зарубежными деятелями, которые так или иначе претендуют на роль отцов народа Чечни. В этом отношении все настолько очевидно и прозрачно, сами чеченцы понимают и осознают, кто на что способен. Что касается Абдурахманова, я считаю, он занял правильную позицию, не дав себя втянуть в эти внутричеченские европейские разборки и это говорит о том, что он является фигурой более серьезной", - заключил Руслан Кутаев.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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