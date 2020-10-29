Российские военнослужащие устанавливают палатки госпиталя на стадионе в Цхинвале для пациентов с COVID-19. Фото пресс-службы МО России https://function.mil.ru/images/upload/2019/4U5A9820.jpg

29 октября 2020, 12:38

Российский ковидный госпиталь развёрнут в Цхинвале на фоне нехватки мест в больницах

Российские военнослужащие развернули в Цхинвале госпиталь для пациентов с COVID-19, сообщили в Минобороны. В больницах не хватает коек из-за стремительного роста числа зараженных, пояснил необходимость мобильного госпиталя главный реаниматолог Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", в Южной Осетии 21 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на дистанционное обучение были переведены все школы, а 22 октября власти ввели масочный режим.

В октябре в Южной Осетии скончались первые два зараженных коронавирусом - мужчина и женщина старше 80 лет. COVID-19 подтвержден у главы Южной Осетии Анатолия Бибилова, исполняющего обязанности председателя правительства Геннадия Бекоева, а также у ряда сотрудников администрации президента. Рекордный с начала пандемии прирост заражений - 57 за сутки - зафиксирован в Южной Осетии 17 октября.

Военнослужащие Западного военного округа развернули в Цхинвале многопрофильный госпиталь для работы с зараженными коронавирусом пациентами, сообщил сегодня "Интерфакс". "Мы готовы к приему пациентов", – привело издание слова начальника госпиталя подполковника Расула Муртазалиева.

По данным Минобороны, на стадионе в Цхинвале оборудованы приемное, сортировочное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб, сказано в сообщении. "Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов и проведению лечебно-диагностических мероприятий. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория", – процитировало сообщение Минобороны издание.

На развернутый российскими военными госпиталь возлагаются большие надежды, отметил главный реаниматолог Южной Осетии Александр Плиев. "Мы молимся на этот госпиталь, с нетерпением ждем его открытия, потому что с каждым часом увеличивается поступление больных", – привел сегодня "Sputnik-Осетия" слова Плиева.

Он добавил, что число заражений COVID-19 в Южной Осетии увеличивается. "Палаты переполнены, некоторые больные располагаются в коридорах и в палатах интенсивной терапии. Если палата рассчитана на шесть коек, то там находится 10 коек", – сказал Плиев.

О том, что ситуация с распространением коронавируса в Южной Осетии остается тяжелой заявил также глава региона Анатолий Бибилов. "Ситуация тяжелая. 580 человек заболели COVID-19 после снятия карантина. 31 человек выздоровел. Из заболевших в тяжелом состоянии семь человек, в состоянии средней тяжести – 150. Есть тенденция к увеличению числа зараженных", – привел сегодня "Sputnik-Осетия" слова главы региона.

Напомним, что Министерство обороны России 17 октября направило в Абхазию мобильный госпиталь, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19. 20 октября он принял первых пациентов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

Число закрытых на карантин детсадов в Тбилиси возросло до 42", "Российский военный госпиталь в Абхазии принял первых пациентов с COVID-19", "Бакинцы смирились с усилением COVID-ограничений".

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