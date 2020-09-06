Восемь пациентов махачкалинской больницы получили плазму с антителами к COVID-19

06 сентября 2020, 08:37

Республиканская станция переливания крови подготовила 68 доз антиковидной плазмы для лечения пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Первыми получили плазму с антителами к коронавирусу пациенты больницы №1 в Махачкале, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня Республиканская станция переливания крови приступила к заготовке плазмы крови от пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Плазму планируется вводить больным, которые переносят вирус в тяжелой форме, сообщила главврач станции переливания крови.

Общее число зараженных коронавирусом в Дагестане к 5 сентября составило 11367, 507 пациентов скончались. Дагестанский Роспотребнадзор рекомендовал властям региона усилить профилактику COVID-19. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе и в Дагестане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Восьми пациентам с тяжелой формой коронавируса проведено переливание плазмы, сообщила заместитель главного врача клинической больницы № 1 в Махачкале Лайла Гаджиева. По ее словам, при применении плазмы у пациентов снижается потребность в использовании аппаратов искусственной вентиляции легких, сокращаются сроки выздоровления. "В составе комплексной терапии с лекарственными препаратами это даёт положительный эффект и помогает выздоровлению больных", - приводятся ее слова 5 сентября на сайте Минздрава Дагестана.

В плазме переболевших COVID-19 содержатся антитела, которые при введении больному помогают организму бороться с вирусом, отмечается в сообщении ведомства. По данным Минздрава республики, Республиканской станцией переливания крови подготовлено 68 доз антиковидной плазмы крови.

Плазма проходит специальную обработку, которая очищает ее от инфекций и вирусов, заверила главврач станции переливания крови Хадижат Танкаева.

Большинство из доноров, которые откликнулись на призыв сдавать кровь для заготовки антиковидной плазмы, составили медаботники, говорится в сообщении Минздрава.

Наряду со смертями от коронавируса в Дагестане резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". У многих пациентов, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов, передал 22 мая пояснение представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры "Интерфакс". "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", - заявила она.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".