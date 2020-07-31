Водители из Ставрополья и Дагестана указали на усиление контроля при въезде в Чечню

31 июля 2020, 03:17

Приехать в Чечню на личном автомобиле невозможно, пассажиров автобусов, поездов и самолетов пропускают при наличии справки о здоровье, сообщили в оперштабе. Пассажиры общественного транспорта въезжают в Чечню из других регионов без проблем, от них требуют лишь справки с отрицательным анализом на коронавирус, рассказали жители Чечни. Дальнобойщики, въезжающие в Чечню из Ставропольского края и Дагестана, отметили, что контроль на границе усилен.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля руководитель республиканского управления ГИБДД сообщил, что въезд в Чечню для жителей других регионов временно запрещен из-за угрозы распространения коронавируса. Силовики проверяли документы и разрешали проехать только тем, кто имеет прописку в Чечне и медицинскую справку. Жители Дагестана ездят в Чечню на рейсовых автобусах, таксисты соглашаются везти людей только до границы, где жители других регионов должны предъявить справку о том, что они не болеют коронавирусом. В последние дни полицейские уже не требуют у всех пассажиров такие справки, поэтому очереди на границе стали меньше, рассказали водители.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На личном автотранспорте и такси в Чечню въехать невозможно, если нет прописки в Чечне, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперативного штаба Грозного. "На поезде, на автобусе или самолете при наличии справки об отсутствии коронавируса вас пустят", - пояснил дежурный. По его словам, при наличии справки на карантин не помещают.

"Въезд [в Чечню] сильно ограничен, туристов из других регионов не пускают. Жителей Чечни пускают, если есть справка... очень ужесточили этот момент", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бизнесмен из Чечни Усман. Турбазы для гостей из других регионов закрыты, отметил он.

В конце июня курорты "Ведучи", "Кезеной-Ам" и "Серноводск-Кавказский" открылись в Чечне в рамках третьего этапа снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители сочли это нецелесообразным на фоне действующих ограничений на въезд и выезд из республики. Сотрудник оздоровительного курорта "Серноводск-Кавказский" констатировал тогда, что отдыхающих на базе пока нет.

"Чтобы температуру измеряли, я не видел, но внешне осматривают, и скорая помощь стоит на контрольно-пропускном пункте", - рассказал Усман.

Несколько семей из Хасавюртовского и Новолакского районов Дагестана недавно без проблем въехали в Чечню, отметил корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель местного вуза Тамерлан. "Они чеченцы, у них не возникло никаких проблем с проездом. Знакомые ехали из Малгобека на маршрутке, тоже ничего не рассказали о проблемах. На прошлой неделе одна семья с детьми жаловалась, что слишком долго держат на границе. Сказали, что вопрос был не в справках - выясняли с какой целью, надолго ли, к кому и куда едут", - сказал он.

После въезда в республику власти не обязывают соблюдать изоляцию, указал предприниматель Адам. "От нас [из Чечни] выезжают. Знакомый съездил в Астрахань на пару дней, до выезда он сделал анализ на наличие антител, заплатил за справку две тысячи рублей... Он уже дома, вернулся, на изоляции не находится", - сказал он.

Билеты на проезд в Чечню можно купить на автовокзале, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" диспетчер в кассе Центрального вокзала Ставрополя. "Билеты [в Грозный], конечно, продаем. Нам ничего не говорили по поводу ограничений", - сказала она.

"Сообщение [между Ставрополем и Грозным] работает в штатном режиме… Билет можно купить. Никаких проблем [с пересечением границы] не возникало. Но все может измениться в любой момент – как поведет себя руководство Чечни", - отметила сотрудница Центрального вокзала.

Дальнобойщики столкнулись с усилением контроля на границе с Чечней

На границе Ставрополья и Чечни усилен контроль на пропускных пунктах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор Института политической экспертизы "Наш регион" Сергей Кулагин. Грузовые транспортные средства, везущие товары в Чечню и из нее, проходят контроль без задержек после осмотра машины и предоставления справки о санитарно-эпидемиологическом окружении. "КПП усилены, это связано с ростом заболевших в Чечне... Ограничены частные визиты в Чечню на легковых автомобилях. К примеру, водителя, заявившего на КПП, что едет навещать родных в Чечню, развернут. Также не пустят и туристов, решивших прогуляться по горам. При этом если человек заявляет, что едет транзитом, то ему разрешат проехать", - рассказал он.

Кулагин считает, что эти меры обоснованы. "Глава республики (Чечни) сам решает, как действовать в сложившейся непростой ситуации... в целях безопасности людей", - сказал он.

Автомобили, которые едут едет через Чечню в другие регионы, пропускают, подтвердила чеченская журналистка Фатима. "Транзитный транспорт проезжает", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Фатима рассказала, что с начала пандемии находится в Чечне.

Граница между Чечней и Ставропольским краем не закрыта, просто фиксируют данные всех въезжающих, отметил корреспонденту "Кавказского узла" водитель.

Между регионами граница открыта, проблем при ее пересечении нет, сказал сотрудник ассоциации "Дальнобойщик".

Водитель из Дагестана, который состоит в организации дальнобойщиков "Объединение перевозчиков России", рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что неделю назад попал в пробку у блокпоста на границе с Чечней и простоял там два с половиной часа. У всех водителей требовали предъявить паспорт, права, документы на машину, вносили все данные в реестр и требовали, чтобы транзитные машины в течение двух часов покинули территорию Чечни, пояснил он. "Если быстро ехать, то как раз уложишься в два часа", - отметил он.

По его словам, никаких других документов от водителей не требовали, въезд никому не запрещали. "Конечно, пока стоял в этой очереди сильно нервничал. Сейчас я предпочитаю объезжать Чечню - это крюк в 150-200 километров, но нервы дороже" - сказал он.

Такой порядок пересечения границы Дагестана с Чечней действует уже несколько недель, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава "Союза перевозчиков Дагестана" Магомед Курамагомедов. "Жалоб на то, что кого-то не пропустили, нам не поступало", - отметил он. Коллеги 30 июля подтвердили, что такой режим пропуска дальнобойщиков на границе сохраняется, рассказал Курамагомедов.

"Кавказский узел" также писал, что 29 июля глава Чечни Рамзан Кадров объявил об ужесточении масочного режима и контроля за соблюдением санитарных мер в общественных местах.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".