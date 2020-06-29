Открытие курортов в Чечне удивило жителей республики

29 июня 2020, 01:05

Курорты "Ведучи", "Кезеной-Ам" и "Серноводск" в Чечне открылись в рамках третьего этапа снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители считают нецелесообразным открытие курортов при действующих ограничениях на въезд и выезд из республики.

«Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи» в Итум-Калинском районе, спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам» в Веденском районе и курорт «Серноводск-Кавказский» в Серноводском районе с 26 июня возобновили свою работу. В связи с сохранением отдельных ограничительных мер рассчитываем в первую очередь на внутренний туризм», - рассказал 28 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минтуризма Чечни.

Он также рассказал о стоимости проживания в гостиницах на территории этих курортов. «Сутки проживания в одно- и двухместном номере гостиницы «Эдельвейс» на курорте «Ведучи» обойдутся в две тысячи и 2 500 рублей соответственно, а в хостеле – 600 рублей. При этом завтрак не предусмотрен. На курорте «Кезеной-Ам» стоимость проживания в одноместном номере составляет 1 400 рублей, а в двухместном – 1 750 рублей. В обоих случаях с завтраком. Номер на курорте «Серноводск» обойдется от 2 400 рублей за одноместный. При этом турист получает полноценное трехразовое питание и может пройти различные оздоровительные процедуры», - отметил сотрудник ведомства.

По его словам, на прибывших в Чечню туристов из других регионов России распространяются все действующие на данный момент ограничения, связанные с распространение коронавируса.

«Любой человек, прибывший в нашу республику, в обязательном порядке должен иметь при себе справку об отсутствии у него коронавирусной инфекции, а также пройти двухнедельный карантин. Это правило, установленное Оперативным штабом по противодействию распространению коронавируса, распространяется на всех без исключения, в том числе и туристов. Также туристам следует учитывать, что въезд в республику, как и выезд из него наземным транспортом не допускается. Исключение сделано только для транзитного транспорта», - подчеркнул он.

Сотрудник оздоровительного курорта "Серноводск-Кавказский" сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что отдыхающих на базе пока нет.

«К приему отдыхающих у нас все подготовлено: проведена полная дезинфекция помещений, требования Роспотребнадзора относительно соблюдения социальной дистанции и так далее тоже учтены. Пока обращений от желающих отдохнуть и поправить здоровье нет, но, возможно, люди просто еще не в курсе того, что мы возобновили работу. В прежнее время к нам на отдых и лечение приезжали и из соседних республик, и из стран СНГ. В этом году коронавирус внес свои коррективы, рассчитывать на приезд туристов из других мест пока не приходится», - сказал он.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители считают, что открытие курортов при сохранения ограничений на границах Чечни нецелесообразно, а рассчитывать на массовый внутренний туризм в нынешних условиях не стоит.

«На что рассчитывают наши власти, открывая курорты, если границы остаются закрытыми? Говорят о внутреннем туризме, но в нынешних условиях, когда абсолютное большинство граждан три месяца сидели на карантине, лишившись всех своих сбережений и не имея доходов, рассчитывать на это не стоит. Тем более с такими ценами на проживание. Нужно открывать границы и запускать туристов, или же властям придется принудительно отправлять туда бюджетников, как они отправляют их на субботники или иные мероприятия. Людям сейчас не до отдыха, им нужно как-то поправлять свое материальное положение после трех месяцев вынужденного ничегонеделанья», - убежден Лечи.

Жители Чечни неоднократно жаловались на принуждение к участию в субботниках, в том числе уже после того, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Так, 12 июня сотрудники бюджетных организаций Шалинского района и Грозного были вынуждены участвовать в субботниках вопреки режиму самоизоляции. По их словам, работать пришлось при 35-градусной жаре в масках и перчатках.

Аналогичного мнения придерживается Лукман. «Этот год был объявлен Рамзаном (Кадыровым) годом туризма, но, как видим, туризм не получился из-за этой пандемии коронавируса. Теперь власть объявила об открытии наших курортов, хотя границы до сих пор закрыты, и туристы к нам попасть не могут. Мне не совсем ясно, на что рассчитывают руководство республики и Минтуризма. Отдых на наших курортах могут себе позволить разве что чиновники да силовики, подавляющей же массе населения он недоступен по ценам», - сказал он.

"При своей пенсии в 11 тысяч рублей я не могу себе позволить отдых ни на одном из наших курортов, если только за номер надо платить от двух тысяч в сутки. Могу провести там три-четыре дня и все. До следующей пенсии придется ни есть, ни пить, да еще и за коммуналку не платить", - отметила пенсионерка Каха.

«Цены на наших курортах, как я смотрю, просто недоступные для большинства рядовых граждан. Работаю на АЗС сутки через две. В месяц получаю 15 тысяч. На эти деньги мне надо содержать свою семью, платить налоги и плюс еще могут быть какие-то непредвиденные расходы. Три месяца на карантине лишили небольших накоплений. Теперь работаем только на еду и коммуналку. Какой уж тут отдых или курорт? А сколько таких как я по республике?» - задается вопросом грозненец Ахмад.

27 июня в Чечне скончался 22-й пациент с коронавирусом. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О планах начать работу 23 июня сообщал директор спортивно-туристического комплекса "Кезеной-Ам" Юни Успанов. Он отметил, что даже для местных туристов еще существуют проблемы проезда в Кезеной. "Но с обеда мы планируем вовсю начать работать, проблемы будут сняты. Ожидаю людей, хотя бы внутри республики, но хотелось бы, чтобы быстрее открыли границы, и из других регионов люди начали приезжать. Особых оптимистичных ожиданий на этот год у меня нет - большинство наших клиентов простые люди, все тяжело перенесли эти три месяца. Кто без работы остался, им тем более тяжело будет выезжать. Но мы готовы сделать все, чтобы люди остались довольны. Мы делаем максимальные скидки в Кезеной-Ам, чтобы люди могли приехать и отдохнуть", - заявил Успанов.

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах юга России и в странах Южного Кавказа, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".