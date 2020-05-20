Штрафы за нарушение масочного режима снижены в Армении

20 мая 2020, 05:28

Парламент Армении 19 мая одобрил идею Минюста снизить в 10 раз штрафы за появление в общественном месте без маски. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Еревана назвали траты на покупку масок и перчаток существенной нагрузкой на семейный бюджет.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Армении одобрил решение правительства продлить режим чрезвычайного положения до 13 июня. С 18 мая жителей обязали носить маски в общественных местах. Минимальный штраф за нарушение карантинных мер установлен в размере 100 тысяч драмов (около 210 долларов).

19 мая в Армении подтверждено 218 новых случае заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 5 041. Первый случай инфицирования в Армении власти страны подтвердили 1 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Парламент Армении одобрил 19 мая сразу в первом и втором чтении десятикратное снижение штрафов для граждан за появление в общественном месте без маски - со ста тысяч драмов (210 долларов) до десяти тысяч драмов (21 доллар), передает корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямой эфир внеочередного заседания на YouTube-канале парламента.

Инициировал внесение поправок в Административный кодекс Минюст Армении. Слушание поправок прошло в ускоренном режиме, который, согласно регламенту парламента, предполагает 24-часовой интервал между первым и вторым чтениями, а профильная комиссия должна дать заключение не позже трех часов после первого чтения.

Согласно принятым поправкам, размер штрафов снижается до десяти тысяч драмов (21 доллар) вместо прежних 100-250 тысяч драмов (210-525 долларов). Ко второму чтению авторы проекта внесли также изменения, согласно которым поправки будут иметь обратную силу и коснутся штрафов, выписанных ранее за отсутствие бланков передвижения. Полиция в трехмесячный срок должна будет пересмотреть решения о штрафах и выписать новые в размере десяти тысяч драмов (21 доллар). Тем, кто выплатил штраф, оставшаяся часть суммы будет возвращена. При этом в силе останется штраф от ста тысяч до 250 тысяч драмов за нарушение режима карантина и самоизоляции.

В закрытых помещениях ответственность за отсутствие масок у посетителей несут владельцы. Штраф для нарушителей составит от ста тысяч до 300 тысяч драмов (210-630 долларов).

Поправки единогласно поддержали 87 депутатов, принявших участие в голосовании. Оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» бойкотировала заседание после драки в парламенте.

8 мая на сессии парламента Армении произошла потасовка после того, как глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян вступил в перепалку с депутатом правящей фракции "Мой шаг" Бабкеном Туняном. Последний, в частности, нелицеприятно отозвался об оппонентах властей, после чего Марукян призвал провластных коллег воздержаться от оскорблений. На это депутат Сасун Микаелян пригрозил "свернуть ему шею", после чего произошла массовая потасовка.

Жители Еревана рассказали о тратах на маски и перчатки

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Еревана пожаловались на высокие траты на маски и перчатки. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения горожан.

В день расходы на покупку масок и перчаток уходит до тысячи драмов, заявил водитель онлайн-сервиса такси Овсеп Шагинян. По его словам, из-за эпидемии снизилось число заказов, что отразилось на ежедневном доходе.

«В день выполняю заказов на четыре тысячи (восемь долларов). Половина уходит на заправку. Еще тысяча драмов (два доллара) уходит на маски и перчатки. Мне остается тысяча драмов. До всей этой истории с вирусом мой ежедневный заработок составлял не менее пяти тысяч драмов (10,5 долларов)», - отметил водитель такси.

При этом он назвал верным введение штрафов за отказ носить маски. «Даже если штрафы снизили в сто раз, они должны быть, иначе никто не будет носить маски. В то же время не штраф должен заставить носить маски. Сейчас нужно проявить сознательность», - заявил Шагинян.

Сотрудник компании по производству наружной рекламы Вардан Авакян сообщил, что компания взяла на себя закупку медицинских масок и перчаток.

«В день я использую не менее трех масок. Если бы мне самому пришлось их покупать, это стало бы дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Но вот моя мать вынуждена сама покупать маски. В день уходит четыре-пять масок – по одной, чтобы добраться на работу и обратно, и две-три на рабочем месте. Ее ежедневный заработок составляет три тысячи драмов (около шести долларов), из которых треть уходит на маски и перчатки», - рассказал он.

При этом он также положительно отозвался о требовании обязательно носить маски в закрытых помещениях. «Маска снизит риск заражения, но вот обязательное ношение перчаток в общественном транспорте считаю недоразумением. Занести инфекцию через перчатки будет проще, так как их никто не дезинфицирует на подсознательном уровне, тогда как руки человек будет дезинфицировать, чтобы не заразиться», - подчеркнул житель Еревана.

Водитель кредитной организации Манвел Габриелян также рассказал, что работодатель обеспечивает своих сотрудников масками и перчатками. «Это серьезная поддержка, потому что иначе мне пришлось бы самому покупать, что стало бы дополнительной финансовой нагрузкой», - заявил он.

Его супруга работает в салоне красоты, и ношения маски было у них всегда обязательным условием. «Покупаю для супруги в день две маски и перчатки, чтобы не высадили из маршрутки. Обходится в 500-600 драмов (от одного до 1,24 долларов). Кроме того, мои родители раз в два дня отвозят овощи и фрукты в район, а это еще дополнительные 1000-1500 драмов (два-три доллара). Но это необходимая мера в интересах собственного здоровья», - сказал Габриелян, отметив при этом, что 30-40 тысяч драмов (61-82 доллара) в месяц на маски и перчатки - достаточно ощутимая трата для семейного бюджета.

Владелица магазина одежды Асмик Симонян заявила, что снимает маску в отсутствии посетителей.

«У меня проблема со щитовидной железой. Когда ношу маску, неприятное ощущение, как будто кто-то душит. Кроме того, когда ты в маске, ее приходится каждый раз поправлять, и невольно прикасаешься к лицу. И не факт, что с перчатками не занесешь заразу. Своим работникам я разрешаю не надевать перчатки. Лучше часто дезинфицировать и мыть руки, чем прикасаться в перчатках к лицу. Кроме того, в резиновых перчатках руки потеют, придется потом грибок лечить. Но на случай проверок всегда держим перчатки в кармане», - призналась она.

Симонян отметила, что расходы по закупку масок и перчаток для своих сотрудников она взяла на себя. «Я же не могу заставить их самим покупать маску по 150-180 драмов (30-40 центов) за каждую! Уже два блока купила, обошлось в 20 тысяч драмов (почти 42 доллара), а это дополнительная нагрузка на бизнес», - подчеркнула владелица магазина.

По ее мнению, обязательное ношение масок лоббируют их производители, связанные с властями. «Почему во время карантинных мер ношение масок было необязательным, а сейчас вдруг решили, что маска защищает от заражения?» - задается она вопросом.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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