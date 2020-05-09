драка в парламенте Армении. скриншот видео канала Parliament of Armenia https://www.youtube.com/watch?v=fvSLd2aH2DY&feature=youtu.be

09 мая 2020, 04:07

Правозащитники раскритиковали депутатов Армении за драку в парламенте

На заседании парламента Армении после перепалки депутатов от правящей партии и оппозиции произошла массовая потасовка. Премьер-министр Никол Пашинян назвал действия оппозиционеров провокацией, а правозащитники раскритиковали правящую партию, обвинив ее в нетерпимости к оппонентам.

8 мая на сессии парламента Армении с участием представителей правительства, которая транслировалась в прямом эфире в YouTube, произошла массовая потасовка после того, как глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян вступил в перепалку с депутатом правящей фракции "Мой шаг" Бабкеном Туняном. Последний, в частности, в своем выступлении упомянул критику премьер-министра Никола Пашиняна в соцсетях, о том, что соцподдержкой для оплаты комуслуг воспользовались граждане, имеющие в банках миллионные счета. "В соцсетях сразу стали нагнетать, что властям известна банковская тайна, следят за гражданами. Кто так думает либо неграмотные, либо негодяи", – сказал депутат от провластной партии.

Марукян призвал провластных коллег не оскорблять оппонентов. На что Сасун Микаелян пригрозил ему "свернуть шею", после чего в парламенте произошла массовая потасовка, из-за которой спикер вынужден был объявить перерыв.

Третий президент Армении Серж Саргсян 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, однако через шесть дней под давлением массовых уличных протестов был вынужден покинуть пост. 8 мая 2018 года премьер-министром Армении и фактическим руководителем республики стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Подробно о смене власти в Армении рассказывается в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Депутаты провластной партии назвали драку провокацией

"После принятия закона о конфискации имущества, противником которого выступала фракция "Просвещенная Армения", Эдмон Марукян с удвоенной силой стал выступать, притом используя непозволительные выражения. Данный инцидент стал продолжением перепалки с вице-спикером, в адрес которого Эдмон Марукян употребил нецензурное выражение", – сказала в ходе своего выступления в парламенте 8 мая глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

С тем, что действия Эдмона Марукяна были провокацией, согласился премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он осудил своих соратников за то, что они поддались на нее. "Инцидент произошел перед трибуной. Почему он [Марукян] направился к Микаеляну? Чтобы начать политический диалог? Нас [власть] каждый день пытаются отвлечь, вывести из равновесия. Этот инцидент наш большой проигрыш после революции. Подобные инциденты не должны повторяться впредь", – сказал премьер-министр.

Правозащитники раскритиковали действия провластного депутата

Слова и поведение в парламенте становятся примером для общества, считает омбудсмен Арман Татоян. По его мнению, общественные деятели обязаны следовать нормам этики при политических дискуссиях. "Унижение и оскорбление достоинства чреваты последствиями, усиливают ненависть и провоцируют на насилие. Принципиально недопустимы насилие и угрозы насилием вне зависимости, кто их автор и кому они адресованы. Необходимо исключить генерацию ненависти в любом ее проявлении", – написал омбудсмен 8 мая на своей странице в Facebook.

Попытку премьера оправдать своих сторонников раскритиковал координатор программ общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Ионесян. "Отныне господа провластные депутаты в парламенте вы можете выражать несогласие с оппозицией выражениями "негодяи", "сверну шею" или иными аналогичными, а при несогласии оппозиции с такой формулировкой, пускать в ход кулаки. И запомните, что за эти выражения, произнесенные с места или с трибуны, не будут одернуты спикером", – написал он 8 мая в на своей странице в Facebook.

"Мы думали, что оправдание избранных любой ценой осталось в прошлом, но оказалось, что это не так", – отметила 8 мая на свей странице в Facebook глава Хельсинкской ассамблеи Армении Нина Карапетянц.

Правящая сила должна сделать выводы, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. "Власть стоит перед проблемой не допустить возвращения культуры насилия, присущей прежней отвергнутой "бархатной" революцией политической элите", – отметил он 8 мая в своей публикации в Facebook.

Разборка в парламенте свидетельствует, что в стране вместе с революцией так и не произошло "переворота ценностей", написала в Facebook координатор коалиции "Против насилия над женщинами" Зара Ованнисян. "Как прежде оппозиционным депутатам и сегодня могут пригрозить "бутылкой в голову" или "глотку перережу". Примечательно, что коллега Сасуна Микаеляна убрал стоящую перед ним бутылку с водой, будучи уверенным, что угроза воплотиться в жизнь", – отметила правозащитница.

Именно в этот день два года назад Никол Пашинян был избран премьер-министром, отметила журналистка Lragir.am Розва Ованнисян. "Спустя два года команда премьера растрачивает достижения "бархатной" революции. Депутат правящей фракции, два года назад боровшийся против насилия и криминальной субкультуры, угрожает и бьет другого депутата в зале парламентских заседаний. Притом в присутствии Никола Пашиняна. Еще несколько провластных депутатов с боку и со спины бьют, тем самым, выставив напоказ свою шкалу ценностей. Это, пожалуй, стало лучшим поздравлением своего лидера", – написала Ованнисян 8 мая на своей странице в Facebook.

Примечание:

"Армянская журналистка задержана по подозрению в шантаже", "Вето" заявило о влиянии Фонда Сороса на отставку главы Минюста Армении", "Чиновники предложили ограничить вещание иностранных телеканалов в Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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