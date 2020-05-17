Больше половины новых случаев COVID-19 в Грузии пришлось на Болнисский район

17 мая 2020, 20:04

Из 12 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, зафиксированных в Грузии за последние сутки, восемь выявлены в Болнисском районе. Общее количество заражений в стране достигло 695, число смертельных случаев составляет 12.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 16 мая общее количество случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 683, 12 из которых выявлены за последние сутки. Число жертв инфекции составило 12, выздоровели 419 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также регионах юга России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в Грузии выявлены 12 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заражений достигло 695, выздоровели 425 человек, указано на правительственном сайте. Число жертв по сравнению с 16 мая не изменилось и составляет - 12. В режиме карантина находятся 3822 человека.

В Болнисском районе зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом в Грузии, сообщила сегодня директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Восемь новых случаев происходят из района Болниси. В основном находят и диагностируют новых пациентов в двух селах: Гета и Мушавани. Это не густонаселенные села и исследовать их от начала и до конца несложно. Это контакты, существующие в Болнисском районе, поэтому нельзя говорить, что это увеличение связано со снятием ограничений Главное, чтобы не происходило выхода за пределы Болниси", - сказала Эзугбая в эфире телекомпании "Рустави 2".

Всего в Болнисском муниципалитете к вечеру 17 мая зарегистрировано 147 подтвержденных случаев. Количество выздоравливающих людей также увеличилось и составляет уже 56 человек, сообщила Эзгубая.

Два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин с конца марта. Ограничения вызывают недовольство местных жителей. 1 мая попытка увезти в больницу десять жителей закрытого на карантин села Мушевани Болнисского района привела к столкновению их односельчан с полицией и врачами.

Лечение граждан Грузии в Турции

По ее данным, в настоящее время 258 пациентов проходят лечение в четырех центрах, 31 инфицированных находятся в Тбилисском центре. Состояние пациентов стабильное.

Ограничения для граждан Грузии, направляющихся в Турцию на лечение, будут сняты с 20 мая, сообщил посол Грузии в Анкаре Георгий Джанджгава.

"Согласно решению Министерства здравоохранения Турции, с 20 мая для пациентов, въезжающих в страну в целях прохождения лечения, будут отменены ограничения, введенные из-за пандемии. Это послабление коснётся граждан 31 государства, включая Грузию. Минздрав Турции установил соответствующий порядок въезда в страну, госпитализации, лечения и обеспечения самоизоляции", - написал грузинский дипломат на своей странице в Facebook.

Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Кроме того, в справке "Врачи про коронавирус: что делать?" приводятся советы специалистов о том, как избежать заражения, а в справке "Коронавирус. Горячие линии" указаны номера телефонов для консультаций по коронавирусу.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".