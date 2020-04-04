Жители Чечни встретили ужесточение карантина удивлением и скупкой продуктов

04 апреля 2020, 22:20

В Чечне с 3 апреля введен режим "стоп-движение", прокомментировал Рамзан Кадыров сообщения о введении комендантского часа в республике, которая с 5 апреля закрывает границы. Жители Чечни отреагировали на сообщение о закрытии границ скупкой продуктов, запрет ночного движения вызвал удивление у комментаторов в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности, жителей призвали соблюдать самоизоляцию. В школах из-за угрозы распространения коронавируса весенние каникулы продлили до 25 апреля, вузы перешли на дистанционное обучение. Большинство кафе и ресторанов, кинотеатров и концертных залов закрыты. Муфтий Чечни Салах Межиев из-за пандемии призвал население не посещать пятничные молитвы и не проводить свадьбы и поминки с большим числом приглашенных и посетителей. 1 апреля Рамзан Кадыров объявил о запрете на въезд и выезд из республики с 5 апреля. 3 апреля он сообщил об усилении в республике карантинного режима и введении с 3 апреля комендантского часа для пешеходов и транспорта.

К сегодняшнему дню количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чечне составило 15. 1 апреля стало известно о первом случае смерти пациента с коронавирусом в Чечне: умерла 82-летняя женщина, состояние которой ранее врачи назвали тяжелым, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Кадыров прокомментировал запрет ночного движения в Чечне

Запрет ночного движения в Чечне, введенный в республике, это не объявление комендантского часа, для этого понадобилось бы решение президента, заявил Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram 3 апреля.

"Это не комендантский час, как некоторые называют, это "стоп движение". Комендантский час мы не имеем права объявлять, для этого нужно решение президента страны, а мы объявили "стоп движение" с 20.00 вечера до 8.00 утра, чтобы очистить наши улицы, города и села. Чтобы не мешать работе техники", — сказал Кадыров, слова которого приводит РИА Новости.

Глава Чечни призвал население отнестись к этому решению с пониманием, поскольку оно принято в целях защиты людей от заражения и распространения болезни. "Не дай Аллах, чтобы появилась надобность объявлять комендантский час", - добавил Кадыров.

В числе множества одобряющих комментариев этих слов Кадырова в соцсетях есть и такие, в которых люди высказывают недоумение и сомнения по поводу необходимости таких мер.

«Какая разница – «стоп-движение», карантин. Всячески избегают слова карантин», - написал, в частности, __dbdbdbdbdbdbdbdb__ в паблике «chechnya_inst» в Instagram. «Какой комендантский час? Мы не в военное время живем, чтоб ввести комендантский час», - отмечает здесь же the__chechnya.

«Ну да, а тем временем одного пацана кадыровцы палками побили за то, что тот вышел без перчаток на улицу в аптеку», - пишет zhalgasdelimkhanov в паблике «chechnya_life» в Instagram. «Не палками, пинали просто», - уточняет musulhanovskiy_777.

Силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер, сообщила 29 марта "Новая газета". Однако чеченский министр Джамбулат Умаров опроверг информацию об избиениях нарушителей карантина. Патрули, которые следят за соблюдением карантина в Чечне, не нарушают закон, заявил Рамзан Кадыров после появления в интернете фото и видео с вооруженными пластиковыми трубами силовиками.

«Вчера же сказали вроде комендантский час», - недоумевает подписчик этой же группы shamil552.777. «До 8 утра? А как людям на работу добираться? Тем же медсестрам, например, не все на машинах ездят», - отмечает ramzan_h87.

«Хочу сразу задать вопрос. Безработным как жить? Ларьки убрали, работать негде, тут еще вирус явился! Может, поможете нам, хотя бы [от платы за] ЖКУ освободить на 2 или 3 месяца, денег нет, чем платить, не знаю!!», - пишет zzzz__ss в обсуждении анонса прямого эфире Кадырова на его странице в Instagram. «Всем терпения!» - отмечает здесь же reggaae2018. «Пусть все это закончится, как страшный сон», - высказывается daymohkkk.95.

Власти Чечни не боятся ответственности за жесткие меры при борьбе с нарушителями карантина, указал политолог Дмитрий Орешкин. "И можно палками разогнать по домам, требуя соблюдения карантина", - отметил он. Порядок в понимании властей Чечни всегда поддерживается админресурсом, считает конфликтолог Юрий Ефимов. Он полагает, что в борьбе с пандемией методы устрашения могут сыграть положительную роль.

Блогер из Грузии не удивлен введением жестких карантинных мер в Чечне

В Грузии действует комендантский час, власти объяснили причины его введения, и жителям приходится соблюдать такие жесткие карантинные меры, сообщил блогер BERG...man Tbilisi в публикации "Скабеева "скачет" по комендантскому часу в Чечне и это, имхо, вызывает вопросы..." от 3 апреля на "Кавказском узле".

В Грузии сегодня стало известно о первой смерти от коронавируса, умерла 79-летняя женщина. Число инфицированных составляет 157 человек. С 31 марта в стране объявлены всеобщий карантин и комендантский час - запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. Власти решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдало правила карантинного режима.

«Я сейчас посмотрел в перемотке дневной выпуск программы "60 минут" и удивился - слишком, имхо, высокому градусу […] по теме комендантского часа, введенного в республике РФ - Чечня. […] Гости […] объясняли, что никакой закон Кадыров не нарушает, и в обращении президента РФ было четко сказано, что каждый губернатор или глава республики - имеет право бороться с распространением коронавируса, как требует, по его мнению, этого обстановка», - написал блогер.

Он отмечает, что «из Кремля пока никакого "окрика" в адрес Чечни не было». «Внимательно прослушал заявление Путина и вновь хочу подчеркнуть, Кадыров - если руководствоваться словами ВВП в его последнем обращении - ничего не нарушал», - подчеркнул блогер.

Президент России 2 апреля распорядился продлить из-за коронавируса до 30 апреля нерабочие дни с сохранением зарплаты. Об этом он заявил в телеобращении к жителям страны. Также Путин поручил главам регионов до конца текущей недели подготовить список мер, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. «Во всех местах разная ситуация. Нужно учитывать, что где-то нужны более серьезные меры, а где-то нет. Поэтому главы субъектов получат дополнительные полномочия. И до конца недели им поручено подготовить список мер, необходимых в их регионах», - заявил он.

«Что касается комендантского часа, то он, к примеру, введен в Грузии, которая, несмотря на общую границу с республикой Чечня (РФ) - имеет совершенно другой уровень свободы слова и очень хороший имидж демократического государства в глазах Запада. И власти Грузии объяснили, для чего введен комендантский час, и я могу констатировать, что все в стране - его выполняют, и с 9 вечера до 6 утра улицы Тбилиси совершенно пустынны», - резюмировал блогер.

«Ну, в Чечне итак была далеко не демократия, так что для них, наверное, не страшно, мелкие неудобства», - прокомментировал пост блогера читатель «Кавказского узла» под ником «антип».

Другой комментатор, Игорь Сажин, обратил внимание на то, что федеральные власти практически не вмешиваются в действия чеченского руководства. «А когда из Кремля последний раз был "окрик" главе Чечни? Ну-ка, напомните?» - написал он.

Сообщение о закрытии границ Чечни привело к ажиотажу на рынке продовольствия

На фоне распространенной властями Чечни информации о полном закрытии с 5 апреля границ региона жители республики стали вновь массово закупать продукты. Предприниматели говорят о значительно возросшем спросе на мясо, мучные изделия, крупы и сахар. Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Чечни высказали опасения о возможном дефиците продуктов.

«Вчера (3 апреля) был большой наплыв покупателей, не видела такого с 16 марта, когда люди в панике скупали все, что можно. Закупают в основном муку, сахар, масло, крупы, молоко берут упаковками. Завтра (5 апреля) закрывают границы, все боятся, что это приведет к дефициту продовольствия», - рассказал местный предприниматель Хасан.

16 марта ради профилактики коронавируса чеченские власти значительно удлинили весенние каникулы - с 17 марта по 25 апреля. После появления этой информации в Чечне началась массовая скупка продуктов. Рамзан Кадыров и муфтий Салах Межиев призвали население не поддаваться панике. Повышенный спрос привел к росту цен в Чечне. Предотвращение связанной с коронавирусом паники актуальнее борьбы с самой инфекцией, заявили власти Чечни 20 марта. Рамзан Кадыров потребовал от чиновников следить за регулированием цен.

«У нас вчера за полдня ушло шесть туш коров, хотя обычно продаем наполовину меньше. Была еще партия кур в 200 штук, их тоже раскупили моментально. Сегодня с утра завезли три коровьи туши в магазин, покупателей много, возможно, придется еще довезти. Все торопятся до завтрашнего дня запастись мясом. У людей снова паника из-за того, что собираются полностью закрывать границы», - заявил работник одного из мясных павильонов в Грозном Лема.

«Позавчера завезли фуру с мукой, за вчерашний день люди все раскупили. Люди паникуют, слухов много по поводу того, что с продуктами могут быть перебои, хотя завозить продукты и медикаменты никто не запрещал и запрещать не собирается», - сказал другой предприниматель Иса.

Жители республики объясняют приобретение продуктов питания «про запас» введением местными властями новых ограничений. «С завтрашнего дня полностью закрывают границы, плюс еще введены новые запреты на передвижение, требуют, чтобы все сидели по домам. Естественно, людям надо делать запасы. Обещаниям властей, что проблем с продовольствием не будет, особо не доверяю. Это же они всего недели три назад уверяли нас, что нам никакой коронавирус не страшен, что эпидемия нас не коснется, и требовали не паниковать», - заявила грозненка Амина.

В середине марта Рамзан Кадыров в своем официальном выступлении призвал не бояться коронавируса, поскольку все люди смертны, и заявил, что избежать заражения поможет вода, смешанная с медом и лимоном. "Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае. Мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь! <...> Чтобы укрепить иммунитет, смешивайте в воде лимон с медом, пейте это и сидите, тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок, кровь чистая будет", - сказал глава Чечни. Эти заявления рассмешили пользователей Facebook.

По ее словам, накануне она «на всякий случай», приобрела дополнительно мешок муки, мешок сахара и крупы. «Надо бы еще мяса купить, но его нигде нет. Шесть магазинов вчера объехали в округе, пусто. Все с утра раскупили. Даже кур нет в продаже, а еще говорят, что людям не стоит беспокоиться», - заметила женщина

«Две недели назад на волне паники закупили продукты: муку, сахар, консервы. Теперь снова приходится запасаться. С завтрашнего дня еще более жесткие ограничения вводятся, запрещено выходить из домов, а, значит, надо иметь под рукой продукты. Если бы сказали, сколько времени будут эти ограничения длиться, было бы легче. Но ничего, кроме требований сидеть по домам да не бояться дефицита продовольствия, власти не сообщают, отсюда эти паника и ажиотаж. Вчера на складе продовольствия у нас очереди стояли. Людей реально беспокоит возможность наступления голода. Их это страшит больше, чем опасность заразиться коронавирусом», - полагает местный житель Саламу.

Между тем, в аппарате главы и правительства Чечни заявили, что никаких поводов для панических настроений у жителей республики нет.

«Меры, направленные на борьбу с карантином приняты достаточно жесткие, но они оправданы. С 5 апреля мы прекращаем воздушное, наземное и железнодорожное сообщение, полностью перекрываем границы. Но ограничения не касаются ввоза продовольствия и медикаментов. Транзитный транспорт, следующий по федеральной трассе «Кавказ», также может передвигаться без проблем. Задача заключается в том, чтобы не допускать в республику больных коронавирусом, чтобы остановить распространение инфекции. Запрет не выходить на улицы также не касается тех, кто идет в магазины, аптеки или по каким-то экстренным случаям. Ситуация находится под контролем, гражданам просто необходимо соблюдать спокойствие и не верить всевозможным фейковым сообщениям и слухам со стороны», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель ведомства.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".