Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

03 апреля 2020, 06:15

Кадыров объявил о введении в Чечне комендантского часа

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об усилении в республике карантинного режима и введении с 3 апреля комендантского часа для пешеходов и транспорта из-за эпидемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев из-за пандемии призвал население не посещать пятничные молитвы и не проводить свадьбы и поминки с большим числом приглашенных и посетителей, местные жители согласились на сокращение похоронных обрядов из-за коронавируса. Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике увеличилось до 10, всего по результатам первичного тестирования, поставлено 36 предварительных диагнозов, сообщил 2 апреля глава регионального Минздрава.

С 5 апреля в Чечне введен режим полной самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В республике, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах из-за угрозы распространения коронавируса весенние каникулы продлили до 25 апреля, вузы перешли на дистанционное обучение. Большинство кафе и ресторанов, кинотеатров и концертных залов закрыты. 

Ограничение проезда в ночное время суток введено как часть плана борьбы с распространением коронавируса, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"С 3 апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20.00 до 00.00 движение транспорта и  пешеходов во всех населённых пунктах ЧР", - написал сегодня, 3 апреля, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Исключение, отметил глава Чечни, будет сделано для некоторых организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток.

Также с 5 апреля будет закрыт въезд в республику всех видов транспорта и ограничивается прибытие в республику граждан, напомнил в своем сообщении Рамзан Кадыров. Исключение делается только для тех, кто занят доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.

Глава Чечни рекомендовал ее жителям, планирующим вернуться из других регионов, сделать это до 5 апреля.  

"С данной даты и они не смогут въехать через административную границу. Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены  добиться!" - написал Рамзан Кадыров.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Чечни согласились на сокращение похоронных обрядов из-за коронавируса", "Грозненский аэропорт ввел ограничения для пассажиров из других регионов", "Депутат в Дагестане пожаловался на осуждение после инфицирования коронавирусом".

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