Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Грузии

04 апреля 2020, 12:57

Умерла 79-летняя жительница Грузии, зараженная коронавирусом. Число инфицированных увеличилось до 157 человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля число зараженных коронавирусом в Грузии составляло 155 человек. К сегодняшнему утру был подтвержден 156-й случай заражения.

Одна из зараженных коронавирусом, 79-летняя женщина из Марнеули, умерла, сообщил врач тбилисской клиники Леван Ратиани.

"31 марта в клинику поступила женщина в критическом состоянии с диагнозом коронавирус. Исходя из ее патологий, к сожалению, ее не удалось спасти", - цитирует Ратиани РИА "Новости".

Число инфицированных коронавирусом в Грузии сегодня увеличилось 157 человек, 28 из них выздоровели, пишет со ссылкой на главу Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе "Sputnik-Грузия".

С 31 марта в Грузии объявлены всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. Власти решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдает правила карантинного режима, отмечается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".