04 апреля 2020, 12:57

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Грузии

Умерла 79-летняя жительница Грузии, зараженная коронавирусом. Число инфицированных увеличилось до 157 человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля число зараженных коронавирусом в Грузии составляло 155 человек. К сегодняшнему утру был подтвержден 156-й случай заражения.

Одна из зараженных коронавирусом, 79-летняя женщина из Марнеули, умерла, сообщил врач тбилисской клиники Леван Ратиани.

"31 марта в клинику поступила женщина в критическом состоянии с диагнозом коронавирус. Исходя из ее патологий, к сожалению, ее не удалось спасти", - цитирует Ратиани РИА "Новости".

Число инфицированных коронавирусом в Грузии сегодня увеличилось 157 человек, 28 из них выздоровели, пишет со ссылкой на главу Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе "Sputnik-Грузия".

С 31 марта в Грузии объявлены всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. Власти решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдает правила карантинного режима, отмечается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Еревана пожаловались на проблемы с транспортом из-за карантина", "В Сочи за нарушение карантина оштрафована первая нарушительница", "Медицинские маски стали элементом быта жителей Нальчика".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 апреля 2020, 12:28

04 апреля 2020, 11:30

04 апреля 2020, 10:30

04 апреля 2020, 09:36

04 апреля 2020, 08:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи