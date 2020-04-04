Оппозиция призвала грузинские власти ограничить богослужения

04 апреля 2020, 10:30

Введенные из-за коронавируса ограничения должны быть распространены и на Грузинскую православную церковь, заявила партия "Свободные демократы". Число пациентов с коронавирусом в Грузии увеличилось до 156.

Как информировал "Кавказский узел", к концу дня 3 апреля число зараженных коронавирусом в Грузии составляло 155 человек.

Власти Грузии, исходя как из внутреннего права, так и международного права в области прав человека, обязаны распространить чрезвычайное положение на Грузинскую православную церковь, говорится в заявлении партии "Свободные демократы".

"Поскольку самой эффективной мерой против распространения коронавируса во всем мире признано максимальное ограничение физического контакта между людьми и именно такие ограничения предусматривает и объявленное в Грузии чрезвычайное положение, власти обязаны эти ограничения равно и полноценно распространить на все находящиеся под их юрисдикцией субъекты, в том числе на Грузинскую православную церковь и процесс осуществления богослужения, чтобы спасти жизни и здоровье людей", - процитировало сегодня это заявления грузинское издание "Интерпрессньюс".

Ранее, 1 апреля, католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй в своем обращении исключил возможность закрытия храмов. "Для верующих духовная пища так же важна и необходима, как телесная. Поэтому невозможно закрыть дверь храма, и она будет открыта для тех, кто пожелает прийти в церковь, чтобы получить Божью благодать и духовно укрепиться", - процитировало его издание 1 апреля.

При этом, по решению патриарха, с 4 апреля богослужения, с учетом комендантского часа, должны начинаться с 16.00, закрываться храмы будут с 20.00. "Во дворах храмов необходимо своевременно сделать отметки с дистанцией в 1,5 метра. <...> Просим ежедневно часто очищать иконы и святыни (спиртом и розовой водой), а также обрабатывать полы и назначить лиц, ответственных за постоянный надзор в церкви", – процитировали 3 апреля сообщение пресс-службы патриархии "Новости-Грузия".

В 2002 году грузинский президент и Илия Второй подписали конкордат, утвердивший и без того привилегированное положение Грузинской православной церкви в стране.

Число зараженных коронавирусом достигло 156

К сегодняшнему утру в Грузии подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом, причем выздоровели 28 человек. Умерших нет. На карантине находятся 5526 человек, в стационарах - 344, говорится на правительственном сайте по ситуации с коронавирусом Stopcov.

На улицах Тбилиси продолжаются дезинфекционные работы: так, минувшей ночью дороги и тротуары чистили в районах Глдани и Сабуртало. Несколько сотен сотрудников "Тбилсервис групп" чистят улицы щетками с использованием моющих средств, за ними следуют пожарные машины с распылителями воды, которые смывают грязь и пену, со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями информировали сегодня "Новости-Грузия".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заверил, что в ближайшее время столичные власти планируют почистить все многолюдные улицы. "Помимо проезжей части обрабатываются тротуары. Конечно же, это не остановит коронавирус, но для превенции такие мероприятия очень важны", - привело издание слова Каладзе.

Отметим, что за сутки 3 апреля за нарушение чрезвычайного положения полицейские оштрафовали 491 человека, из которых двое не соблюдали режим самоизоляции.

Штраф за нарушение режима ЧП для физлиц составляет 3000 лари (около 935 долларов), для юрлиц – 15000 лари (около 4,6 тысячи долларов), говорится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Всеобщий карантин и комендантский час объявлены в Грузии с 31 марта. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. Власти страны решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдает правила карантинного режима, отмечается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".