Медицинские маски стали элементом быта жителей Нальчика

04 апреля 2020, 03:40

Жители Нальчика опасаются выходить из дома без медицинской маски, опасаясь заразиться коронавирусом. Обязательное ношение масок не предусмотрено законом, указал сотрудник оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Маски стоят дорого, и носить их - личное дело каждого, сказала адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", с 18 марта в Кабардино-Балкарии действует режим повышенной готовности. 30 марта закрылись торговые точки, рынки - работают только продуктовые магазины и аптеки. 31 марта глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, предписывающий жителям региона самоизолироваться. Тем, кто старше 65 лет и другим людям из группы риска, запрещено выходить из дома. Нальчикские пенсионеры рассказали, что стараются соблюдать режим самоизоляции, но им приходится выходить из дома за продуктами и лекарствами. Жители Кабардино-Балкарии в связи с запретом посещать мечети провели пятничную молитву в домашних условиях.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 1 апреля число зараженных достигло восьми, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Жительница Нальчика Елена рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что входит в группу риска по возрасту и поэтому выходит из дома только в случае крайней необходимости. По ее словам, за пределами дома она носит маску и резиновые перчатки. Елена сказала, что маски купила заранее в аптеке по 38 рублей за штуку.

"Сходила в ближайший магазин, по пути зашла в аптеку. Вернувшись домой, маску выбросила, а всю одежду, включая куртку, постирала", - рассказала она. Елена призналась, что из страха заразиться коронавирусом она по несколько раз в день протирает все в квартире спиртом и раствором хлорки.

Любовь Кудрявцева рассказала, что вышла в аптеку за необходимыми лекарствами. "Я в маске, в перчатках, как положено", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что почти все люди в городе ходят в масках.

Мадина Елеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уже две недели не выходит из дома. "Я в самоизоляции. А дома маска не нужна", - пояснила она.

Появление в общественных местах либо на улицах без защитной маски не влечет какой-либо ответственности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Кабардино-Балкарии.

По словам сотрудника штаба, ответственность за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения регламентируется КоАП РФ (статья 6.3). Кодекс предусматривает предупреждение или административный штраф для граждан от 100 до 500 рублей, сказал он. Если нарушения зафиксированы в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, сумма штрафа составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, отметил сотрудник штаба. Если из-за нарушений был причинен вред здоровью человека или он умер, то предусмотрен штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

До подписания 1 апреля президентом России Владимиром Путиным поправок в Кодекс об административных правонарушениях в России штрафов за нарушение карантина не было, следует из публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Законодательство не предусматривает штрафа за отсутствие маски, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лиза Шак.

"Я считаю ношение маски личным делом каждого человека, тем более что многим они недоступны. Они стоят по 40 рублей, а их надо менять каждые два часа. Полиция не может предъявить гражданину претензии за отсутствие у него маски", - отметила адвокат. При этом, уточнила адвокат, любое ведомство может издать внутренний указ о посещении его в маске и перчатках.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".