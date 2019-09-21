Упущение в законе предопределило тяжбу Хаджимбы и Квицинии

21 сентября 2019, 00:19

Закон не поясняет, как учитывать голоса, поданные против всех кандидатов в президенты Абхазии. Ни один из кандидатов изначально не был готов признать поражение, заявили журналист Антон Кривенюк и юрист Саид Гезердава.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Абхазии 20 сентября отказался удовлетворить требование Алхаса Квицинии не признавать победу Рауля Хаджимбы - его конкурента на президентских выборах. Защита Квицинии заявила, что обжалует это решение.

Во втором туре выборов президента за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Однако ЦИК отклонил это требование. Заседания Верховного суда проходили на фоне акций сторонников Квицинии и Хаджимбы.

Абхазское общество расколото, но это не результат спорных итогов голосования, считает абхазский журналист Антон Кривенюк. "Общество в принципе расколото с 2004 года. И эти выборы показали как раз устойчивость этого положения. Есть три основные группы политических сил: вокруг президента, вокруг лидеров оппозиции и вокруг бывшего президента Анкваба. Это устойчивая конструкция электорального разделения", – сказал Кривенюк корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, честность прошедших выборов вызывает в обществе сомнения. "Есть понимание, что во втором туре могли быть манипуляции. Но не пойман – не вор", – отметил журналист. О юридической проблеме в связи с тем, как засчитывать голоса против всех кандидатов, было известно и до голосования, но кандидаты договорились, как ее решить, указал Кривенюк. "Тогда уже было понятно, что кто бы ни проиграл, он оспорит итоги. Если бы причиной не стали голоса "против всех", появился бы другой повод. Например, те же манипуляции во втором туре могли бы поднять. У каждой стороны была полная неготовность проигрывать. Оппозиция будет проводить акции протеста", – уверен Кривенюк. Кандидаты, в том числе Рауль Хаджимба, не подтверждают информацию о договоренности относительно итогов голосования. "Мне удивительно слышать, что было некое джентльменское соглашение, я ни с кем никаких соглашений не подписывал. Есть закон – статья 19 о повторном голосовании, и ЦИК в соответствии с этой статьей работал. Мы просто подтвердили положение этого закона и написали соответствующим образом – и штаб Квицинии, и штаб Хаджимбы, - ничего нового мы не придумали, действовали в соответствии с законом, который есть", – процитировал 10 сентября "Sputnik Абхазия" слова Рауля Хаджимбы. Какое бы решение ни принял суд, его бы оспорила одна из сторон, уверен главред газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг. "Суд в любом случае будут обвинять в ангажированности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Однако раскола в обществе из-за выборов нет, полагает Инал Хашиг. "Отсутствие единства характерно для абхазских выборов. Я бы не стал говорить о расколе из-за разделения голосов избирателей. Избиратели не разделились на два лагеря", – сказал он.

Чтобы исправить упущение в избирательном законе, нужно много времени, указал Инал Хашиг. "Юридическая дыра, связанная с голосами "против всех", должна быть решена, но не в таком авральном режиме. Ее может решить парламент Абхазии. Но потом, не сейчас. В его компетенции приводить в соответствие с законодательством все нормы закона. Парламент сможет это сделать после решения суда об иске Квицинии", – сказал главред "Чегемской правды".

Юрист поддержал позицию Квицинии

Проблема голосов, поданных против всех кандидатов, впервые возникла на выборах в Абхазии, сообщил Саид Гезердава – юрист, специалист в области конституционного права, сотрудник абхазского Центра гуманитарных программ.

"Подсчет ведется достаточно специфическим образом. Есть два условия для победы кандидата в президенты во втором туре: он должен набрать больше всех голосов и должен преодолеть количество голосов против него. И проблема в законе в том, как определять эту сумму голосов против всех: считать только голоса за его оппонента или считать голоса за оппонента плюс голоса против всех? Лично я придерживаюсь позиции, что надо считать голоса проигравшего кандидата и добавить голоса против всех. Если голоса победившего кандидата больше суммы этих голосов, то тогда он выиграл. Эта проблема для нас новая. Ранее мы не сталкивались с такой ситуацией", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

"Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей", - говорится во второй части статьи 19 конституционного закона о выборах президента Абхазии. В законе отмечается, что "если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран президентом Республики Абхазия, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы президента Республики Абхазия". Этот закон был принят Народным собранием Абхазии 28 мая 2004 года и действует по сей день.