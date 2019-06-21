Коллеги Титиева связали его освобождение с общественным резонансом

21 июня 2019, 14:58

Досрочное освобождение Оюба Титиева вызвано желанием властей снизить общественный резонанс от его дела, считает член совета "Мемориала" Олег Орлов. Освобождение Титиева - это "локальная победа", которая не повлияет на ситуацию с преследованием активистов в стране, предположил правозащитник Дмитрий Пискунов.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня суд удовлетворил ходатайство Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении, и сегодня в 10.40 мск правозащитник вышел на свободу. Он рассказал, что сначала займется восстановлением своего дома, а затем продолжит правозащитную деятельность.

У ворот колонии-поселения в Аргуне Оюба Титиева встретили член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов, адвокат дагестанского отделения "Мемориала" Шамиль Магомедов, руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов, несколько десятков родственников и односельчан Титиева, а также журналисты местных и федеральных СМИ.

Предполагалось, что Титиев выйдет на свободу к 11.00 мск, однако люди стали собираться у ворот колонии с 08.30 мск, передал присутствовавший при этом корреспондент "Кавказского узла".

Выйдя на свободу, Титиев пообщался с журналистами, рассказав, что в первую очередь надо "немного достроить" дом. Правозащитник сообщил, что настроение у него нормальное. На вопрос о том, продолжит ли он работать в Мемориале", Титиев ответил, что никогда и не прекращал заниматься этой деятельностью. "Я до сих пор сотрудник "Мемориала", - уточнил Оюб Титиев.

Поблагодарив тех, кто пришел его встретить, и тех, кто все это время поддерживал его, правозащитник с братом уехал в свое родное село Курчалой.

Прекращение дела журналиста Ивана Голунова и условно-досрочное освобождение Оюба Титиева нельзя рассматривать как звенья одной цепи, прокомментировал освобождение коллеги Олег Орлов.

6 июня силовики в Москве задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. Задержание вызвало громкий общественный резонанс, и после многочисленных акций в поддержку журналиста МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено.

"Это совсем разные события, не связанные между собой. Единственное, что их объединяет, это то, что и Оюб Титиев, и Иван Голунов не совершали преступлений. Им были подброшены наркотики, и оба случая получили широкий общественный резонанс. Поэтому в обоих случаях власть должна была идти на какие-то шаги, чтобы уменьшить интерес к конкретному делу, прекратить возмущение общественности. И власть пошла на уступки в обоих случаях по-разному", - сказал Олег Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Условно-досрочное освобождение Титиева и прекращение преследования Голунова являются "локальными победами" и на общую ситуацию в стране не повлияют, предположил Дмитрий Пискунов. "Серьезных изменений по делам о наркотиках, в том числе по политическим, я не предвижу. И одним из показателей стало заявление президента страны Владимира Путина в ходе "Прямой линии" о том, что либерализации статьи по наркотикам не будет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

8 марта глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны. 10 июня суд удовлетворил ходатайство Титиева о его условно-досрочном освобождении. Сам Титиев настаивает на своей невиновности. По его словам, наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации дела Титиева.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована также биография Оюба Титиева.