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04:56, 23 июня 2026

Двух иереев российских храмов ААЦ отправили в Армении на военные сборы

Военные сборы в Армении. Фото: пресс-служба Минобороны Армении.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иеереям храмов ААЦ в Воронеже и Ижевске во время пребывания в Армении вручили повестки о прохождении 25-дневных военных сборов. Они не могут покинуть территорию страны и отправляются на сборы.

Как писал "Кавказский узел", гражданам Армении, которые приезжали из России, чтобы проголосовать на парламентских выборах, военная полиция в аэропорту вручала повестки для участия в 25-дневных военных сборах, это же касается и людей, которые приезжают из других стран. Власти пригрозили уголовным преследованием тем, кто откажется от участия в сборах.

О том, что двум иереям запретили вылететь в Россию, написала на своей странице в соцсети Facebook*  журналистОтец Иеремия. Скриншот фото со страницы Бадоян в Facebook*? https://www.facebook.com/photo?fbid=27241270892159931&set=pcb.27241271668826520 Сюзи Бадоян.

По ее словам, отец  Иеремия, священник Армянской церкви в Ижевске, сообщил,  что  они не могут вернуться в Российскую Федерацию, так как и он, и воронежский священник во время своего короткого визита в Армению получили уведомление о направлении в 25-дневные учебные лагеря. "Они явились в военкомат, готовы служить Вооруженным Силам Родины во второй раз. Сотрудники Министерства обороны ясно дали понять священникам, что у них нет выбора, возвращение запрещено. А завтра, 23 июня, им придётся идти на службу", - пишет Бадоян.

Арсен Исраелян. Скриншот фото с сайта "Воронеж многонациональный", https://воронеж-многонациональный.рф/articles/events/pod-russkie-pesni-i-zvuki-duduka/Второй священник - Арсен Исраелян, настоятель храма Святого Саркиса Армянской Апостольской Церкви в Воронеже, уточнила она.

Армянские СМИ со ссылкой на Бадоян распространили информацию, что  аэропорту Звартноц СНБ запретила двум иереям Армянской апостольской церкви вернуться в Россию, об этом в частности пишет Yerevan Today.

Журналистка  уточнила, что священнослужители не приезжали в аэропорт Еревана. "Они не добрались до Звартноца, но если бы добрались, полет был бы запрещен, поскольку  они получили уведомление о тренировочном лагере", - написала Бадоян.

Напомним, 1 июня появилось расследование, которое показывает, как Москва с помощью пророссийского блогера Мики Бадаляна организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Там даже точная дата была, 4 июня. Для всех желающих они покупают билеты, то есть бесплатно дают билеты туда-обратно. Это тоже вмешательство в выборы, которое наказывается по армянским законам", - заявил политолог Арутюн Мкртчян. Антикоррупционный комитет заподозрил Бадаляна в раздаче предвыборных взяток. 

Аналитики перед парламентскими выборами указали, что  данные о 100 тысячах представителей диаспоры, которые намерены проголосовать в Армении, выглядят завышенными. При этом те, кто согласился приехать на голосование, не обязательно поддерживают противников Пашиняна, хотя участие диаспоры в голосовании может ощутимо сказаться на распределении мест в парламенте.

Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Оппозиция обжаловала итоги выборов в Конституционном суде.

Аналитики назвали наиболее пророссийскими участниками выборов партию "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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