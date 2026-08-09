Участники пикетов в Ереване поддержали российских заключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У посольств России и Германии в Ереване активисты провели пикеты в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.

Как информировал "Кавказский узел", в Ереване активисты неоднократно проводили пикеты с требованиями освободить заключенных, преследование которых они считают несправедливым. Речь идет как о заключенных в России, так и в странах Европы. Так, 2 августа участники акции в Ереване у посольства России потребовали освободить заключенных, которых они считают политзеками – речь идет в том числе про осужденных по "делу Фургала".

Сегодня в Ереване у посольства Германии прошел пикет в поддержку Дмитрия Баграша. Участники акции призвали власти Германии не выдавать его России. Активисты считают, что это создаст угрозу политического преследования и пыток, передал телеграм-канал RusNews.

Поводом для пикета стало обращение Баграша в прокуратуру Потсдама в связи с угрозой убийством. По его словам, 5 августа во время работы в немецкой тюрьме JVA Heidering другой заключенный неоднократно оскорбил его на почве антисемитизма, трижды плюнул ему в лицо и пригрозил перерезать горло, сказано в публикации.

Также сегодня у посольства России в Ереване прошел пикет в поддержку российских заключённых. Участники акции держали плакаты, на которых были изображены бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, его бухгалтер Галина Алейникова и ее заместитель Светлана Осипенко, отметил телеграм-канал.

Напомним, по данным немецкой прокуратуры, Дмитрий Баграш совершил в 2022 году попытку поджога здания российского информагентства РИА "Новости" в Берлине. Следствие считает, что он поместил самодельную бомбу в подвале здания, в котором проживали сотрудники агентства, отметила 22 июня на своем сайте берлинская газета Tagesspiegel.

Бомба не сработала, и ее позже обнаружили силовики. 20 июня Баграшу было предъявлено обвинение в попытке убийства. До ареста Баграш проводил акции против политики Владимира Путина, указало издание.

Сергей Фургал был приговорен к 23 годам заключения. В декабре 2025 года ему вынесли новый приговор – Фургала признали виновным по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.