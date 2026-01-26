×

Кавказский узел

12:25, 26 января 2026

Грузинский оппозиционер Таргамадзе освобожден из тюрьмы

Гиви Таргамадзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционный политик Гиви Таргамадзе сегодня вышел на свободу из Руставской тюрьмы, отбыв срок наказания за неявку на заседание комиссии парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня 2025 года оппозиционер, бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе был приговорен к семи месяцам заключения по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии.

В феврале 2025 года в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Целью комиссии было доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии. За неявку на заседания этой комиссии были осуждены восемь оппозиционеров . 19 декабря 2025 года на свободу вышел Зураб Джапаридзе, отбыв семь месяцев заключения в Руставской тюрьме.

Сегодня Гиви Таргамадзе покинул 12-е Руставское пенитенциарное учреждение, отбыв семь месяцев заключения, сообщает "Интерпрессньюс".

Политик после освобождения заявил журналистам, что испытывает сожаление от того, что "столько людей остается в тюрьмах". "Я был бы действительно счастлив, если бы вышел последним, чтобы вышли все. К сожалению, мы это не решаем", - цитирует Таргамадзе издание.

Дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Напомним, 4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Позднее полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

В числе задержанных по делу о штурме президентского дворца - пять лидеров акции протеста . Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

С 28 ноября 2024 года участники протестов в Грузии требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

При этом 23 января 2026 года стало известно, что ЕСПЧ начал рассмотрение дела о массовых нарушениях тайны голосования на выборах в парламент Грузии.

Материалы о протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: протесты после выборов".

