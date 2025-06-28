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15:55, 28 июня 2025

Гиви Таргамадзе осужден за неявку по вызову следственной комиссии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционный политик Гиви Таргамадзе приговорен к семи месяцам заключения по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии, он арестован.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня суд в Тбилиси приговорил к восьми месяцам тюрьмы оппозиционного политика Нику Мелию, признав его виновным в неповиновении следственной комиссии парламента.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы.

Решением судьи Нино Галусташвили, Гиви Таргамадзе приговорен к 7 месяцам лишения свободы, ему также запрещено занимать должности в течение двух лет. Сам Гиви Таргамадзе на оглашении приговора не присутствовал, он также не воспользовался правом на последнее слово.

На заседание комиссии Гиви Таргамадзе был вызван 3 апреля, на заседание он не явился. После этого ему было предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрана уплата залога в размере 10 000 лари, который он внес в установленные законом сроки, сообщило "интерпрессньюс".

Таргамадзе перед арестом заявил, что  у него есть право думать, что указанный приговор является "заказом России".

Это мнение поддержал и третий президент Грузии Михаил Саакашвили. "Его арест осуществляется по прямому приказу Москвы",  - процитировало агентство "Новости Грузия" слова  Саакашвили.

Напомним, 23 июня суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе. В тот же день был приговорен к семи месяцам заключения один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе. Подсудимые также лишены права занимать госдолжности в течение двух лет.

24 июня суд признал виновным и лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе. Судья Нино Галусташвили приговорила его к 7 месяцам лишения свободы и лишила права занимать должности сроком на 2 года. Вашадзе стал четвертым оппозиционером, осужденным за неявку в парламентскую комиссию.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии. Дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

Уголовное преследование оппозиционных политиков происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси уже более полугода: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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