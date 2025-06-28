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06:58, 28 июня 2025

Мелия осужден по делу о неявке в комиссию парламента Грузии

Ника Мелия. Фото: https://report.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил к восьми месяцам тюрьмы оппозиционного политика Нику Мелию, признав его виновным в неповиновении следственной комиссии парламента.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Тбилисский горсуд назначил залог в 50 тысяч лари (около 18,3 тысячи долларов) в качестве меры пресечения лидеру оппозиционной "Коалиции за перемен" Нике Мелии по делу о неявке на заседание следственной комиссии парламента. Однако Мелия заявил, что отказывается внести залог, поскольку считает нелегитимными и комиссию, и парламент, собравшийся после спорных выборов осенью 2024 года. Суд 30 мая изменил меру пресечения на арест.

Статья 349 УК Грузии (Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента), по которой расследуется дело, предусматривает денежный штраф или до года лишения свободы.

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Тбилисский горсуд 27 июня признал Нику Мелию виновным в неисполнении требования временной следственной комиссии парламента. Судья Нино Галусташвили приговорила оппозиционера к восьми месяцам лишения свободы и запретила занимать должности в течение двух лет, сообщает "Интерпрессньюс".

Сам Ника Мелия при оглашении приговора не присутствовал, так как лишен права присутствовать на заседаниях из-за инцидента с судьей Швангирадзе, в сторону которого Мелия плеснул водой. Он также не воспользовался правом на последнее слово, пишет "Грузия Online".

30 мая на заседании об изменении меры пресечения Мелия сообщил суду, что был задержан и лишен возможности внести залог. Судья Ираклий Швангирадзе отказался рассматривать обстоятельства задержания, объяснив, что это дело ему не поручали. В ответ Мелия плеснул в сторону судьи водой и назвал его "рабом". После этого в отношении Мелии возбуждено новое уголовное дело - о неуважении к суду.

Напомним, 23 июня суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы представителя руководства оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и одного из лидеров "Лело" Бадри Джапаридзе. В тот же день был приговорен к семи месяцам заключения один из лидеров "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе. Подсудимые также лишены права занимать госдолжности в течение двух лет.

24 июня суд признал виновным и лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе. Судья Нино Галусташвили приговорила его к 7 месяцам лишения свободы и лишила права занимать должности сроком на 2 года. Вашадзе стал четвертым оппозиционером, осужденным за неявку в парламентскую комиссию.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии. Дело о неявке на заседания комиссии парламента стало эпизодом репрессий в отношении неугодных властям политиков, заявили представители оппозиции.

Уголовное преследование оппозиционных политиков происходит на фоне акций протеста, которые происходят в Тбилиси уже более полугода: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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