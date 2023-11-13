13 ноября 2023, 23:33

Пикеты в поддержку Гаджиева и Палестины вызвали интерес махачкалинцев

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Жители Махачкалы активно отреагировали на состоявшиеся сегодня в центре Махачкалы пикеты в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и Палестины. Силовики взяли у пикетчиков объяснительные.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 16 и 9 октября такие пикеты провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. 23 октября пикет с требованием освободить Гаджиева провел журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. С 6 ноября он проводил одиночные пикеты солидарности с жителями Палестины. Сегодня Магомед Магомедов вышел на пикет в поддержку Гаджиева, а Юсупов и еще один махачкалинец провели пикеты, в которых выразили солидарность с палестинцами.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Реакция на прошедшие сегодня в центре Махачкалы одиночные пикеты была активной, прохожие и водители выражали поддержку, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. На месте проведения одиночных акций были родственники Гаджиева, в том числе его пятилетний сын, а также коллеги и друзья, добавил Магомедов. 

Полицейские записали личные данные пикетчиков. Каких-либо попыток сорвать одиночные акции предпринято не было, уточнил журналист. 

Сотрудники полиции записали личные данные каждого из трёх пикетчиков, а у Магомедова и Юсупова взяли ещё и письменные объяснения по поводу одиночных акций, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дагестанский журналист Идрис Юсупов, который сегодня проводил одиночную акцию с плакатом "Свободу Палестине". 

По его словам, прохожие и водители проезжавших мимо места проведения одиночных акций автомобилей активно отреагировали на все три одиночных пикета, "Пикеты прошли спокойно, без происшествий. Реакция была активная и на одиночный пикет по поводу Абдулмумина, и на пикеты по поводу Палестины", - рассказал Юсупов. 

Дата заседания апелляционного суда по делу Гаджиева пока неизвестна. Рассмотрение будет проходить в Апелляционном военном суде, который расположен в Московской области, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Мама Абдулмумина Гаджиева отметила, что с получением посылок у него нет проблем. Последнюю посылку Гаджиев получил недавно. Она отметила, что отправляет посылки регулярно. 

"Кавказский узел" также писал, что утром 30 октября в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову. Они изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. После допроса вечером Юсупов был отпущен, он рассказал, что следователи интересовались его связью с Telegram-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Более 90 миллионов собрано в Дагестане для палестинцев", "Обыск у Юсупова сорвал пикет в поддержку Гаджиева", "Начальник отдела мэрии Избербаша уволен за участие в беспорядках в аэропорту".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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