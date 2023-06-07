Друг Бахтияра Гаджиева сообщил о многочасовом допросе

07 июня 2023, 02:54

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Многочасовому допросу в бакинской полиции предшествовал обыск в доме и автомобиле, рассказал Раиль Аббасов - друг и соратник активиста Бахтияра Гаджиева. По словам Аббасова, допрос был связан с уголовным делом, по которому Гаджиев проходит подозреваемым.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня по просьбе следствия. Защита Гаджиева назвала это решение суда необоснованным и обжаловала его, но апелляция была оставлена без удовлетворения. Позднее суд также отказался удовлетворить ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. 24 мая Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения. Тем временем Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева. С утра 6 июня начались обыски в квартире азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в доме родителей и в квартире его брата в Гяндже. Также проводился обыск в квартире друга Гаджиева Раиля Аббасова в Баку, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным.

Активиста Раиля Аббасова, друга Бахтияра Гаджиева более восьми часов допрашивали в главном управлении полиции города Баку. Перед этим у него дома и в автомобиле прошли обыски. Об этом Аббасов сам рассказал 6 июня корреспонденту "Кавказского узла".

«Около 8 часов утра к нам домой пришли с обыском. Обыскали также мою машину и автомобиль Бахтияра, который также стоял у нас во дворе. Из дома и автомобилей изъяли расписки о помощи, которую мы собирали во время Второй Карабахской войны для солдат, и другие документы. Забрали также мой компьютер, телефоны членов моей семьи и мои личные документы. Телефоны потом вернули. После обыска меня отвезли в главное управление полиции города Баку и в качестве свидетеля допрашивали с 14.00 до 22.30 (с 13.00 по 21.30 мск) по некоему уголовному делу, в котором Бахтияр является подозреваемым. Я ответил на порядка 40 вопросов следствия. Они касались финансовых вопросов», - рассказал Аббасов, не раскрывая деталей со ссылкой на обязательства о неразглашении сведений, касающихся следствия.

Он также сообщил, что адвоката к нему пропустили уже к концу допроса.

Аббасов рассказал, что с Гаджиевым они друзья, кроме того, они являются участниками совместных проектов гражданского общества.

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