Ставрополец Балабанов направлен на психиатрическую экспертизу

14 мая 2023, 17:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке поджога военкомата, отправили из ставропольского изолятора в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае в декабре 2022 года был задержан 20-летний местный житель Михаил Балабанов. По версии следствия, он планировал поджог военкомата по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. 18 апреля стало известно, что срок ареста Балабанова продлен на два месяца.

Михаила Балабанова сегодня переводят из СИЗО-1 в Ставрополе в ГБУЗ №7 в Краснодаре, чтобы провести стационарную психиатрическую экспертизу, сообщил в своем телеграм-канале правозащитный проект "Зона солидарности".

"Балабанову предъявили обвинение в подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст 205 УК РФ) и отправили в СИЗО Ставрополя. Михаилу может грозить до 10 лет лишения свободы. Также 10 февраля его внесли в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга", - говорится в публикации.

Напомним, защитник Михаила Балабанова Вячеслав Савин после посещения управления ФСБ по Ставропольскому краю заметил признаки взлома телефона. Заявление адвоката с просьбой о проверке остается без реакции, рассказал он 17 марта.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.