14 мая 2023, 17:42

Ставрополец Балабанов направлен на психиатрическую экспертизу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Михаила Балабанова, обвиняемого в подготовке поджога военкомата, отправили из ставропольского изолятора в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае в декабре 2022 года был задержан 20-летний местный житель Михаил Балабанов. По версии следствия, он планировал поджог военкомата по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. 18 апреля стало известно, что срок ареста Балабанова продлен на два месяца.

Михаила Балабанова сегодня переводят из СИЗО-1 в Ставрополе в ГБУЗ №7 в Краснодаре, чтобы провести стационарную психиатрическую экспертизу, сообщил в своем телеграм-канале правозащитный проект "Зона солидарности".

"Балабанову предъявили обвинение в подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст 205 УК РФ) и отправили в СИЗО Ставрополя. Михаилу может грозить до 10 лет лишения свободы. Также 10 февраля его внесли в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга", - говорится в публикации.

Напомним, защитник Михаила Балабанова Вячеслав Савин после посещения управления ФСБ по Ставропольскому краю заметил признаки взлома телефона. Заявление адвоката с просьбой о проверке остается без реакции, рассказал он 17 марта.

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Примечание:

"Ставрополец заподозрен в попытке поджога военкомата в Минеральных Водах", "Дело о поджоге военкомата в Волгограде дошло до суда", "Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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