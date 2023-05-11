Ставрополец заподозрен в попытке поджога военкомата в Минеральных Водах

11 мая 2023, 16:55

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Житель Ставропольского края по заданию экстремистов готовил в Минеральных Водах поджог здания местной администрации и районного военкомата, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, житель Ставропольского края в июне 2022 года присягнул на верность одному из лидеров экстремистской запрещенной в России организации "Правый сектор"*. В последующем по заданию этой организации он приобрел компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Следствие считает, что житель Ставрополья намеревался поджечь районный военный комиссариат и администрацию города Минеральные Воды. Он был задержан сотрудниками управления ФСБ по Ставропольскому краю и дал признательные показания, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.

В гараже, которой арендовал ставрополец, силовики во время обыска обнаружили компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси. В отношении жителя Ставрополья заведены два уголовных дела. "Его подозревают в участии в деятельности экстремистской запрещенной на территории РФ организации "Правый сектор" по части 2 статьи 282.2 УК РФ", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы УФСБ.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" предусматривает до шести лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в Ставропольском крае в декабре 2022 года был задержан 20-летний местный житель Михаил Балабанов, подозреваемый в подготовке поджога военкоматов, как утверждает следствие, по поручению сотрудника украинской разведки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

За подготовку к поджогу военкомата сообщалось о задержаниях жителей и других регионов юга России и республик Северного Кавказа. Так, 6 января в Ростовской области трое молодых людей были задержаны за подготовку поджога военкоматов. 14 октября 2022 года стало известно, что житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

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