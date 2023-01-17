Дело о поджоге военкомата в Волгограде дошло до суда

17 января 2023, 08:13

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Советский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению дела Дениса Сердюка, который, по версии следствия, совершил поджог местного военкомата.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 мая 2022 года стало известно, что Денис Сердюк был арестован на два месяца по делу о поджоге военкомата в Волгограде. Сердюк был обвинен в хулиганстве и уничтожении чужого имущества.

В Советском районном суде Волгограда начался судебный процесс по делу в отношении Дениса Сердюка. По версии следствия, 15 мая 2022 года он бросил "зажигательные устройства" в окно военкомата, расположенного в Советском районе города. После поджога Сердюк скрылся, а позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, привел 16 января "Волгоград Онлайн" сообщение пресс-службы судов Волгоградской области.

В соцсетях указано, что у Сердюка есть пятилетний сын. Мать ребенка и бывшая супруга Дениса Сердюка утверждает, что до конца не верит в то, что он мог поджечь военкомат, добавило издание.

На сайте Советского районного суда Волгограда указано, что рассмотрение дела в отношении Дениса Сердюка назначено на сегодня, и что он обвиняется по части второй статьи 167 УК РФ и части второй статьи 213 УК РФ.

Комментариев от Дениса Сердюка или его представителей не поступало.

Часть вторая статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" предусматривает до пяти лет лишения свободы. Часть вторая статьи 213 УК РФ "Хулиганство" предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в регионах юга России и республик Северного Кавказа ранее неоднократно совершались попытки поджогов военкоматов. Так 14 октября 2022 года ФСБ рапортовала о срыве поджога военкомата в Махачкале. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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