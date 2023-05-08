Сельчане в Кабардино-Балкарии добились реакции властей на проблему с водоснабжением

08 мая 2023, 15:58

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Власти Урванского района направили рабочих для ремонта ветхого водопровода лишь после того, как жители села Урвань пожаловались в соцсетях на перебои водоснабжения.

Как писал "Кавказский узел", правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

Жители села Урвань пожаловались в соцсетях на перебои водоснабжения в домах по улице Кумаховых, после чего сотрудники Центра управления регионом направили обращения в администрацию Урванского района, сообщает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Специалисты выехали на место и выяснили, что причиной перебоев стал прорыв ветхих водопроводных сетей. Рабочие заменили поврежденные участки трубопровода. "Подача водоснабжения восстановлена и осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей, поступающие из социальных сетей, через специализированную систему «Инцидент Менеджмент», пояснило государственное информагентство. Где и когда были опубликованы обращения жителей села Урвань, в сообщении не указано.

Напомним, жители городов и сел Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на нерешенную проблему с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах республики вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала Черекского района пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах.

Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селения Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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